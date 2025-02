Australia: Bé gái 1 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm-là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội "Vô ý làm chết người."