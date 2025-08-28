Ba tầng giá trị tinh hoa làm nên biểu tượng The Fullton Edition

The Fullton Edition, một kiệt tác được kiến tạo bởi CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) phối hợp cùng Far East Organization, biểu tượng cho nghệ thuật sống vẹn tròn.

Tọa lạc trong quần thể The Fullton - dự án thấp tầng khép kín hạng sang đầu tiên của CLD VN ở phía Đông Thủ đô, phân khu đầu tiên khởi tạo cho một chương sống độc bản, nơi hành trình sống đa tầng khai mở những bản sắc tinh tuyển, được chắt lọc và kết tinh thành di sản truyền đời.

Tầng Dấu Ấn: Điểm khơi nguồn chuẩn mực tinh hoa

Dưới bàn tay tài hoa của đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu đến từ Singapore - studioMilou, The Fullton Edition khởi nhịp cho hành trình sống kiêu hãnh với ngôn ngữ kiến trúc đầy tính duy mỹ.

Lấy cảm hứng từ những đường cong duyên dáng của ruộng bậc thang, phân khu đã tạo nên một tổng thể kiến trúc và cảnh quan tầng lớp sống động mà uyển chuyển, có sự giao hòa với thiên nhiên gợi mở và kết nối.

The Fullton Edition sở hữu “bộ sưu tập” sản phẩm tinh tuyển, gồm biệt thự đơn lập bể bơi (pool villa), biệt thự vườn (garden villa), biệt thự song lập (twin villa), tứ lập (enclave villa) và nhà phố thương mại (boutique townhouse). Mỗi công trình khắc họa một “bố cục sống” khác biệt, sang trọng và tinh tế.

Thiết kế mặt ngoài của các dòng biệt thự cũng được các “phù thủy” kiến trúc tinh tế đan cài những chi tiết trang trí, khiến mỗi tư gia trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hóa.

Tại đây, những câu chuyện sống khẽ cất lời, mở ra chương mới trong hành trình lưu dấu tinh hoa, để “di sản” trở thành mạch nguồn cảm xúc được gìn giữ và nuôi dưỡng qua thời gian.

Tầng Cộng Hưởng: Bản hoà âm của những hệ giá trị khác biệt

Từ dấu ấn cá nhân được gợi mở, bản giao hưởng của những lối sống riêng biệt được bồi đắp và kiến tạo nên một cộng đồng tinh anh tại The Fullton Edition. Ở đó, trải nghiệm sống đa tầng được nâng tầm qua hệ tiện ích “đo ni đóng giày” cho giới thượng lưu, nền tảng cho nếp sống dần trở thành di sản.

Ngay tại công viên trung tâm gần 2ha, những mảng xanh nối nhau, trải dài ôm trọn The Fullhaus Clubhouse liền kề với bộ sưu tập 12 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân tinh hoa. Người trẻ ưa chuộng nhịp sống năng động có thể tự do tập luyện tại sân tập đa năng, đường chạy bộ hay khu thể thao ngoài trời.

Người lớn tuổi thả mình vào khoảnh khắc yên bình tại hồ sinh thái, vườn tĩnh tại hay bên góc vườn an nhiên. Những thiên thần nhỏ lại thỏa sức vui chơi tại xứ sở tinh nghịch lẫn trạm phiêu lưu được thiết kế theo từng độ tuổi và chủ đề riêng biệt.

Mọi sắp đặt không gian tại The Fullton Edition là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính riêng tư và khả năng kết nối, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa khái niệm “nơi tôi thuộc về” và bản sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hệ tiện ích liên hoàn tại The Fullton Edition, mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch, từ bể bơi vô cực, khu thể thao ngoài trời đến góc sân tràn đầy năng lượng kiến tạo phong cách sống cân bằng và thăng hoa. (Ảnh: CapitaLand)

Tầng Tĩnh Tại: Tận hưởng trọn an yên, nơi từng khoảnh khắc trở nên đáng quý

Với thiết kế mô hình khép kín (compound), mỗi tư gia tại The Fullton Edition như ôm trọn sự riêng tư và thanh bình, khai mở từng lớp xúc cảm của gia chủ, vun vén những giá trị tinh hoa qua từng thế hệ.

Về nhà là lúc ta thả mình trầm ngâm bên tách trà nóng, hoặc bên khung cửa ngập nắng dịu dàng để tái kết nối với khoảng tĩnh trong mình. Khoảng xanh riêng tư ở mỗi mái nhà cũng là cách thiên nhiên “gõ cửa”, ôm trọn tâm tư yên bình trong cuộc sống thường nhật.

Phối cảnh biệt thự song lập tại The Fullton Edition, với thiết kế mặt tiền đón trọn nắng, gió tự nhiên, tô điểm cho không gian sống chan hoà. (Ảnh: CapitaLand)

The Fullton Edition, “miền di sản” gieo mầm và kết tinh bản sắc sống đa tầng dành riêng cho giới thượng lưu. Nơi thanh âm an yên hoà quyện cùng nhịp sống sôi động của quần thể kết nối đa phương, đa dạng tiện ích, để sự riêng tư và gắn kết song hành trong mọi khoảnh khắc sống của gia chủ tương lai./.

CapitaLand Development bàn giao không gian sống đẳng cấp tại The Orchard Các căn The Orchard tại Thành phố Hồ Chí Minh, được bàn giao thô với mặt ngoài hoàn thiện, tạo điều kiện cho gia chủ tự do thiết kế và kiến tạo không gian sống theo sở thích, phong cách riêng.