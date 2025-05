Bắc Kạn công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại huyện Ba Bể

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định số 1038/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn, lũ quét ở xã Đồng Phúc, xã Yến Dương (huyện Ba Bể) nhằm khắc phục kịp thời hậu quả đợt mưa lớn, gây lũ quét, ngập lụt từ ngày 17-19/5.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch, biện pháp ứng phó do thiên tai gây ra trong thời gian tiếp theo.

Địa phương tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng, có nguy cơ cao về thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất, nguy cơ cao sạt lở đất; huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để chủ động nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Các lực lượng bố trí chỗ ở và đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, hỗ trợ di dời khẩn cấp theo quy định; thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực sạt lở, lũ quét để quyết định phương án di dời người dân đến nơi ở mới hoặc xử lý ổn định tại chỗ đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

Các bên liên quan tiếp nhận, cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân để đảm bảo lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, thiếu nhu yếu phẩm; tổ chức rà soát, đánh giá, nghiên cứu có giải pháp xử lý khẩn cấp bước đầu đảm bảo an toàn các khu dân cư bị lũ quét, có nguy cơ sạt lở cao, sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng (nếu có); kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản người dân, doanh nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước.

Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cứu chữa người bị thương; kịp thời cung cấp đầy đủ thuốc men, đảm bảo khám, chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai; hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ quét.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có nhiệm vụ bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khôi phục, ổn định chỗ ở, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực sơ tán, khu vực ngập lụt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão, mưa lũ.

Trước đó, từ 19 giờ ngày 17/5 đến 7 giờ ngày 18/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn.

Từ ngày 18-20/5, tại tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa to... Mưa lớn đã gây ra lũ quét, ngập lụt tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, trong đó xảy ra lũ quét nghẽn dòng tại xã Yến Dương, xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể), gây thiệt hại nặng về người, tài sản, sinh kế của người dân, cơ sở hạ tầng của nhà nước.

Đến ngày 20/5, thống kê sơ bộ, Bắc Kạn ghi nhận 4 người chết, 3 người bị thương; 246 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, đất đá sạt lở; gần 400ha lúa, hoa màu của người dân bị vùi lấp, hỏng nặng; 120 vật nuôi bị chết, trong đó có 90 con bò; 16,2ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở; thiệt hại chưa thống kê được, ước sơ bộ thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, sau lũ quét, dòng chảy bùn đá vùi lấp nhiều tài sản, vật nuôi của nhân dân, tình trạng bùn, đá vùi lấp gây nguy cơ dịch bệnh bùng phát, ô nhiễm môi trường.

Khu vực núi đá vôi tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét nghẽn dòng tại các khu vực thuộc xã Đồng Phúc và xã Yến Dương (huyện Ba Bể), đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước.

Nhiều khu vực lúa, hoa màu bị vùi lấp ngập sâu dẫn đến hư hỏng toàn bộ không thể khôi phục./.

