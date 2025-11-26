Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, vừa ký Quyết định số 172/QĐ-BCĐPTCNBD ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc; trách nhiệm của thành viên, cơ quan thường trực; chế độ thông tin, báo cáo; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Quyết định số 2265/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Trưởng ban chủ trì các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết.

Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng ban và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Sản xuất linh kiện điện tử. (Nguồn: TTXVN)

Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên chịu trách nhiệm: đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng cơ chế, chính sách, những giải pháp để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trên phạm vi toàn quốc.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất 2 lần/năm và họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng ban.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động, gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Ban Chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; tổng hợp nội dung nhiệm vụ, kết quả, đề xuất của các thành viên để đưa ra báo cáo Trưởng ban tại các cuộc họp.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng ban các chủ trương, định hướng, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách, những giải pháp để thúc đẩy triển khai các nội dung triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nằm ngoài phạm vi các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra.

Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Ban Chỉ đạo, Trưởng ban về các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tham gia triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và các hoạt động liên quan khác.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia xem xét, quyết định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng ban giao./.

