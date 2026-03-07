Ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC về hồ sơ, thủ tục thuế với hộ kinh doanh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục thông báo doanh thu, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thông báo địa điểm kinh doanh, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Điều 8, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (Nghị định 68) của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, hướng dẫn thực hiện quy định về thông báo địa điểm kinh doanh, Điều 3 Thông tư 18 nêu rõ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gửi thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định 68 theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo thông tư này. Về phía cơ quan thuế thực hiện gửi thông báo cho người nộp thuế biết theo Mẫu số 02/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo thông tư này.

Đối tượng áp dụng gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cơ quan thuế các cấp và công chức thuế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Thông tư quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thành lập địa điểm kinh doanh, thay đổi thông tin, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu quy định. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo phản hồi cho người nộp thuế.

Về hồ sơ thông báo doanh thu và kê khai thuế, Thông tư quy định cụ thể theo từng trường hợp. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm theo mẫu quy định. Trường hợp thuộc diện nộp thuế theo phương pháp tính thuế dựa trên doanh thu hoặc theo thu nhập tính thuế thì thực hiện kê khai theo các tờ khai tương ứng.

Thông tư cũng quy định việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế. Theo đó, các hộ, cá nhân đang hoạt động phải gửi thông báo tài khoản hoặc ví điện tử cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định; trường hợp có thay đổi thông tin phải kịp thời cập nhật theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết hồ sơ khai thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân; hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản; cũng như hồ sơ đối với cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Đối với trường hợp nộp thừa thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện thủ tục đề nghị hoàn thuế theo các mẫu tờ khai tương ứng. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận, phân loại và ban hành quyết định hoàn thuế hoặc hoàn thuế kiêm bù trừ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo việc chuyển đổi từ quy định cũ sang quy định mới. Theo đó, các trường hợp đã kê khai, nộp thuế theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC trước đây thì không phải điều chỉnh lại; trường hợp chưa kê khai sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư mới và không bị xử phạt.

Thông tư này thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 100/2021/TT-BTC liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh./.

