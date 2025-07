Báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ chưa đủ thuyết phục Phố Wall

Mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đang trong giai đoạn sôi động nhất, nhưng những con số khả quan là chưa đủ để nhận được phản ứng tích cực từ Phố Wall.

Diễn biến thị trường tuần qua đã củng cố quan điểm đó, với giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn như JPMorgan và Bank of America kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn, mặc dù lợi nhuận vững chắc.

Netflix, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá gấp khoảng 40 lần so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo dự báo, một mức chênh lệch lớn so với thị trường chung và thậm chí so với nhiều công ty công nghệ khác, đã phải đối mặt với phản ứng thậm chí còn gay gắt hơn.

Giá cổ phiếu của Netflix đã giảm 5% trong phiên cuối tuần trước, mặc dù "gã khổng lồ" về dịch vụ phát trực tuyến này đã báo cáo cả doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng, đồng thời nâng dự báo cả năm.

Sau báo cáo của Netflix, nhà phân tích Ralph Schackart của William Blair cho rằng, một loạt kết quả kinh doanh và dự báo tích cực về tổng thể vẫn chưa đủ để tạo nên kỳ vọng cao.

Các doanh nghiệp bước vào mùa báo cáo lợi nhuận này với kỳ vọng thấp hơn, do sự gia tăng bất ổn về thuế quan, chính sách và lộ trình lãi suất.

Theo FactSet, các nhà phân tích ban đầu dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 trong quý II/2025 chỉ dưới 5%.

Mức ước tính này tăng lên 5,6% vào ngày 18/7, khi nhiều công ty báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. Nếu con số này vẫn giữ nguyên, đây vẫn sẽ là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm nhất kể từ quý IV/2023.

Cho đến nay, 83% số công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo đều vượt ước tính tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu quý II/2025, cao hơn mức trung bình 5 năm là 78%. Tuy nhiên, độ chênh lợi nhuận trung bình là 7,9%, vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 9,1%.

Các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, sau khi tuyên bố vào "Ngày Giải phóng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4/2025 gây ra một đợt bán tháo mạnh trong thời gian ngắn, do cam kết áp thuế mạnh đối với một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Nhà Trắng sau đó đã nới lỏng lập trường, đầu tiên là gia hạn 90 ngày và sau đó lại lùi thời hạn đến ngày 1/8.

Nhưng ngay cả khi thị trường tăng điểm nhờ hy vọng đảo ngược chính sách, sự bất ổn tiềm ẩn vẫn chưa biến mất./.

