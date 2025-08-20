Bão Erin đe dọa Bờ Đông, Mỹ khẩn cấp đóng cửa hàng loạt bãi biển

Ngày 20/8, chính quyền địa phương từ bang Florida đến New England (Mỹ) đã phát cảnh báo dòng chảy xiết và sóng nguy hiểm, đồng thời quyết định đóng cửa bãi biển khi cơn bão Erin tiến gần hơn vào bờ.

Các chuyên gia dự báo cho biết tuy tâm bão sẽ ở xa bờ, nhưng rìa bão có thể sẽ gây gió mạnh, sóng lớn và dòng chảy ngược nguy hiểm cho đến ngày 22/8. Dự báo những con sóng lớn dọc theo Bờ Đông có thể xuất hiện sớm nhất là trong ngày 20/8.

Thành phố New York cũng đã đóng cửa các bãi biển từ ngày 20-21/8. Thống đốc Kathy Hochul yêu cầu 3 bãi biển ở Long Island cấm bơi đến hết ngày 21/8. Một số bãi biển ở New Jersey cũng sẽ tạm thời bị cấm, trong khi một số thị trấn ở Delaware đã đóng đường ra biển.

Dự báo đảo Nantucket ở ngoài khơi bang Massachusetts có thể chứng kiến những con sóng cao hơn 3m vào cuối tuần này.

Các đảo chắn sóng ở Outer Banks, Bắc Carolina, đã có lệnh sơ tán. Dự báo bão Erin có thể gây ngập lụt vì sóng cao tới 4,6m. Hơn 1.800 người đã rời đảo Ocracoke bằng phà từ ngày 18/8.

Thống đốc bang Bắc Carolina, ông Josh Stein cảnh báo người dân ven biển chuẩn bị sơ tán và ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 20/8. Máy ủi đã được huy động để gia cố các cồn cát, và xe tải của công ty điện lực địa phương đã có mặt để ứng phó với tình trạng dây điện bị đứt.

Bão Erin đã mạnh lên nhanh chóng đến kinh ngạc, xu hướng phổ biến của các cơn bão Đại Tây Dương hiện nay mà các nhà khoa học khí hậu giải thích là do đại dương ấm lên.

Hai năm trước, bão Lee đã bất ngờ tăng cường độ từ một cơn bão nhiệt đới thành một cơn bão mạnh cấp 5 trong thời gian ngắn./.

Bão Erin mạnh lên mức tối đa chỉ trong 24 giờ Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt; dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.