Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại nhiều địa phương

Dự báo các khu vực như Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh và Vân Nam sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 19-22/8, khiến mực nước tại các sông có thể vượt mức báo động, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 19/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại nhiều tỉnh như Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh và Vân Nam.

Quyết định này được đưa ra dựa trên dự báo thời tiết cảnh báo có mưa lớn và nguy cơ ngập lụt tại các khu vực này.

Bộ trên cũng duy trì mức cảnh báo tương tự tại thủ đô Bắc Kinh để đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo dự báo, các tỉnh, thành trên sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 19-22/8, có khả năng khiến mực nước tại các sông vừa và nhỏ vượt mức báo động, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Trước tình hình này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường giám sát dự báo thời tiết và đưa ra cảnh báo sớm để kịp thời ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương cũng phải nâng cao các biện pháp phòng chống lũ quét, ngập úng đô thị và nhanh chóng sơ tán người dân ở những vùng bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện, Bộ Thủy lợi đã cử các đội công tác đến các tỉnh Thiên Tân và Hà Bắc để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra trong thời gian tới./.

