Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Fengshen đang di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 25 km/h, dự kiến mạnh thêm khi tiến gần đặc khu Hoàng Sa.

Bản tin 60s ngày 20/10/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Fengshen được dự báo gây mưa lớn, miền Trung đối mặt nguy cơ lũ vượt báo động 3.

Công an triệu tập cha dượng trong vụ bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giả danh công an, hiếp dâm nữ sinh ở Đà Nẵng.

Nguyên nhân khiến cau Quảng Ngãi rớt giá ở mức kỷ lục.

Máy bay chở hàng lao xuống biển tại sân bay Hong Kong, 1 người mất tích.

Ông Trump nhận định Ukraine phải nhượng bộ để kết thúc xung đột với Nga.

Hàng triệu người Mỹ biểu tình phản đối chính sách tổng thống Trump.

Lực lượng Houthi bắt giữ 20 nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen./.