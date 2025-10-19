Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó bão số 12

Ngày 19/10, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 18/ CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão số 12.

Theo đó, chiều 19/10, bão Fengshen đi vào biển Đông thành cơn bão số 12 năm 2025. Hồi 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động ứng phó

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng: theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 15,0-20,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại thành phố Đà Nẵng

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 21 giờ 40 phút ngày 19/10 đến 2 giờ 40 phút ngày 20/10, khu vực thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Bờ biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, bị sạt lở nặng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Hiệp Đức, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Việt An; Đồng Dương, Duy Xuyên, Khâm Đức, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Quế Phước, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thăng An, Thăng Bình, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Leng, Trà Liên, Xuân Phú.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 19/10, khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Quế Sơn 77,4mm, Đầu mối hồ Cây Thông 72mm, Bình Lâm 55,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

