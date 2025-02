Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Quang Vinh đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau tại công an cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Công an.