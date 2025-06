Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Nhất (48 tuổi ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), cựu Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng về tội “tham ô tài sản” quy định tại Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Phạm Đình Nhất là Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, người đứng đầu Văn phòng, chủ tài khoản, phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác tài chính của Văn phòng, điều hành công việc chung, chịu trách nhiệm trước thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, trước pháp luật về công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Nhân dân huyện, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện.

Trong thời gian công tác, Nhất đã chỉ đạo Trương Thị Hiệp là kế toán của đơn vị lập khống chứng từ nhằm rút tiền từ nguồn kinh phí giao cho Văn phòng mà Nhất có trách nhiệm quản lý để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền mà Nhất đã chỉ đạo Hiệp làm hồ sơ khống để hợp thức rồi rút tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hành vi trên của Phạm Đình Nhất đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” được quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phạm Đình Nhất đã bị kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ đảng và bị buộc thôi việc, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 64/LC-CSKT ngày 24/1/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định./.

