Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố Đà Nẵng.

Tham dự có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, ông Lê Minh Hưng trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Quốc hội khóa XV thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Đức Ấn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới của Đảng là Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với cá nhân hai đồng chí.

Ông Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị ông Lương Nguyễn Minh Triết trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tập trung, nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

"Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi, bảo đảm thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Tập trung thời cơ, vượt qua thách thức và thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vì cả nước và cùng cả nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng." ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn sự tin tưởng giao trọng trách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cam kết “Trên cương vị mới, sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần “tiền phong, gương mẫu”, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống Chính trị của thành phố giữ vững truyền thống Đoàn kết - Thống nhất. Tận dụng và nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tập thể, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.”

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán thành phố Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại thành phố Đà Nẵng như: Bí thư Thành đoàn; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Chánh Văn phòng Thành ủy; Bí thư Quận ủy Hải Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Năm 2024, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ). Tháng 7/2025, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Nghệ An; là đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Phạm Đức Ấn có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh./.