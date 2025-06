Cả nước đồng loạt tổ chức công bố quyết định về chính quyền địa phương mới

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ mới có Giám đốc và 9 Phó Giám đốc, 29 đơn vị, 2 đồn Công an trực thuộc Công an thành phố và 103 Công an xã, phường.