Cần Thơ: Tạm giữ đối tượng đạp ngã xe thành viên Tổ an ninh trật tự cơ sở

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bé Thành (sinh năm 2009, trú tại thành phố Cần Thơ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/8, Nguyễn Bé Thành điều khiển xe môtô biển kiểm soát 95H1-463.15 chở một thanh niên ngồi sau mang theo hung khí đi trên tuyến Đường tỉnh 925 đến đoạn thuộc ấp Phước Long, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thì gặp tổ tuần tra Công an xã Đông Phước.

Thành có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi nẹt pô và tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra sử dụng xe môtô đuổi theo và yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện nhưng Thành không chấp hành mà còn dùng chân đạp xe anh Bùi Tấn Tài, tổ viên Tổ an ninh trật tự cơ sở xã Đông Phước làm anh cùng phương tiện ngã xuống đường dẫn đến gãy xương sườn và lệch đốt sống.

Tổ tuần tra lập tức khống chế Thành và thanh niên đi cùng; đưa anh Tài đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ngày 6/8, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác Công an thành phố và Công an xã Đông Phước đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để thăm hỏi, động viên anh Tài đang điều trị tại đây.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Bùi Đức An đã trao phần quà hỗ trợ cho gia đình anh Tài, đồng thời chỉ đạo Công an xã Đông Phước tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên anh Tài và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm chữa trị và phục hồi sức khỏe.

Lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của tổ viên Tổ an ninh trật tự cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời khẳng định đây là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

