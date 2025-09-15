CHDC Congo: 28 ca tử vong kể từ khi có đợt bùng phát Ebola mới

Ngày 14/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng ngừa đợt bùng phát Ebola mới.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế Congo, đã có 28 ca tử vong và 81 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh kể từ ca nhiễm đầu tiên được xác nhận hôm 20/8.

Đợt tiêm chủng đầu tiên gồm 400 liều vaccine phòng ngừa căn bệnh do virus Ebola gây ra đã được thực hiện tại thị trấn Bulape thuộc tỉnh Kasai, miền Trung Congo, cho những người có nguy cơ cao nhất từ, trong đó gồm những người tiếp xúc với virus Ebola và nhân viên y tế tuyến đầu.

Lần bùng phát Ebola gần đây nhất tại quốc gia Trung Phi rộng lớn này là ba năm trước và đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Đợt bùng phát nguy hiểm nhất, kéo dài từ năm 2018-2020, từng khiến 2.300 người tử vong trong số 3.500 người được báo cáo là đã bị nhiễm bệnh.

WHO ước tính rằng tỷ lệ tử vong do đợt bùng phát lần này, được công bố vào đầu tháng 9, là khoảng 35%.

Virus Ebola lần đầu tiên được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo, khi đó được gọi là Zaire, vào năm 1976. Trong nửa thế kỷ qua, loại virus này, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, đã cướp đi sinh mạng khoảng 15.000 người ở châu Phi.

Các nhà khoa học đã xác định được 6 chủng virus Ebola, trong đó chủng Zaire được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát mới nhất. Mặc dù đã có vaccine phòng ngừa chủng Zaire, nhưng không phải tất cả các chủng khác đều có vaccine phòng ngừa./.

Dịch Ebola bùng phát, CHDC Congo đối mặt hàng loạt thách thức y tế WHO cho biết đợt bùng phát dịch Ebola thứ 16 tại CHDC Congo diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt nhiều dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tả và sởi, làm gia tăng các thách thức y tế.