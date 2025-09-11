Dịch Ebola bùng phát, CHDC Congo đối mặt hàng loạt thách thức y tế

Ngày 10/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, sau khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Kasai từ ngày 4/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, trong vòng 48 giờ sau khi Cộng hòa dân chủ Congo công bố dịch, WHO đã vận chuyển 12 tấn vật tư bằng đường hàng không, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư cách ly bệnh nhân, nước, vật tư y tế... để hỗ trợ chăm sóc lâm sàng và bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu.

Ngoài ra, nhiều vật tư khác cũng đang được chuyển đến quốc gia này nhằm tăng cường ứng phó.

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, Mohamed Janabi, cho biết: "Việc tiếp cận các địa phương bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, khoanh vùng lây lan và cứu sống nhiều người."

Trước đó, hôm 7/9, các đội ứng phó tuyến đầu đã được tiêm vaccine phòng Ebola tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo trước khi tham gia chiến dịch triển khai tiêm phòng tại các điểm bùng dịch. Số vaccine này được lấy từ kho chuẩn bị sẵn, với sự hỗ trợ của WHO và các đối tác.

Ngoài Cộng hòa dân chủ Congo, WHO cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ của 10 quốc gia lân cận để bước đầu đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và lập kế hoạch dự phòng.

Tại Tanzania, công tác giám sát dịch bệnh đang được tăng cường tại các địa phương giáp ranh với Cộng hòa dân chủ Congo để nhanh chóng phát hiện các trường hợp lây nhiễm và kịp thời ngăn chặn virus lây lan.

Tại Angola, WHO hỗ trợ chính phủ sở tại tăng cường chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt tại tỉnh Lunda Norte giáp ranh với tỉnh Kasai của Cộng hòa dân chủ Congo.

Còn tại Uganda, chính phủ đã ban hành tình trạng báo động cao sau đợt bùng phát mới nhất.

Đây là đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 16 tại Cộng hòa dân chủ Congo kể từ khi lần đầu virus Ebola được phát hiện tại đây vào năm 1976.

WHO cho biết đợt dịch này xuất hiện cùng thời điểm diễn biến phức tạp của các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tả và sởi, nên gây nguy cơ cao đối sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ này trong khu vực chỉ ở mức trung bình và là mức thấp nếu tính trên quy mô toàn cầu.

Virus Ebola có khả năng lây lan nhanh và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức cơ thể và thậm chí xuất huyết nội tạng./.

