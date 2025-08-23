Chính sách Visa – “Chìa khóa vàng” thu hút 500.000 du khách Việt

Lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đang tăng trưởng ấn tượng, với hơn 500.000 lượt khách trong năm 2024, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường nguồn quan trọng và tiềm năng nhất của du lịch Hàn Quốc.

Để khai thác tốt tiềm năng thị trường du lịch quốc gia Đông Bắc Á, ngày 23/08, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (HTA) đã tổ chức buổi Tọa đàm “Du lịch và Doanh Nhân số 2” với chủ đề trọng tâm “Chính sách Visa – Chìa khóa thu hút du khách đến Hàn Quốc”.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi “Du lịch & Doanh nhân 2025”, sự kiện được kỳ vọng là cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự hiện diện và chia sẻ trực tiếp từ đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm nhấn đặc biệt thu hút hơn 250 đại biểu từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và vận chuyển.

Số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho thấy, chỉ tính riêng nửa đầu năm 2025, đã có khoảng 320.000 du khách Việt nhập cảnh vào Hàn Quốc, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ sức hút không hề giảm nhiệt.

Du khách Việt Nam chọn các điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc cho kỳ nghỉ của gia đình. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Buổi tọa đàm tập trung làm rõ những cải cách, điều chỉnh mới nhất trong chính sách cấp thị thực của Hàn Quốc. Việc cập nhật thông tin chính thống là vô cùng cần thiết để các doanh nghiệp Outbound Việt Nam có thể tiếp tục khai thác hiệu quả làn sóng du khách đang gia tăng mạnh mẽ này.

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Du lịch The Swing, Tổng thư ký Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn cho biết, thị trường khách chơi golf quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, nổi bật là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là nhóm khách có chi tiêu cao, thường kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng cao cấp. Trung bình mỗi năm, lượng khách từ hai thị trường này tăng 10 - 15%, thậm chí sau dịch có giai đoạn tăng đột biến.

Bà Đoàn Ngọc Thảo phân tích kỹ hơn: "Việc Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp dụng visa điện tử thuận tiện, đã tạo điều kiện thu hút thêm nhiều du khách, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích khách quay lại. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách visa thuận lợi, Việt Nam có thể sớm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách du lịch golf từ Hàn Quốc và Đài Loan".

Với mục tiêu có thể đón hơn 700.000 du khách Việt Nam vào năm 2026, phía Hàn Quốc cũng đang xem xét các chính sách visa linh hoạt hơn nữa, và đây chính là cơ hội vàng để các doanh nghiệp lữ hành nắm bắt xu thế.

Du lịch Hàn Quốc thu hơn 500.000 lượt khách trong năm 2024. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Việc hiểu rõ “luật chơi” giúp các doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tỷ lệ đậu visa. Điều này trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của các công ty trong cuộc đua giành thị phần từ thị trường đầy tiềm năng này. Một quy trình visa "trơn tru" chính là điểm chạm đầu tiên, tạo ấn tượng tốt và gia tăng sự hài lòng cho du khách.

Bên cạnh đó, chính sách visa linh hoạt còn được xem là một công cụ đắc lực trong xúc tiến du lịch, gửi đi thông điệp chào đón mạnh mẽ từ Chính phủ Hàn Quốc, khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia.

Có thể nói, buổi tọa đàm “Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không đơn thuần là một buổi cung cấp thông tin, mà là một diễn đàn đối thoại thiết thực, trang bị “chìa khóa vàng” cho doanh nghiệp để mở ra cánh cửa đến với thị trường Hàn Quốc đầy tiềm năng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch inbound và outbound một cách hài hòa, bền vững./.

Diễn giả Việt Nam và Lãnh sự quán Hàn Quốc chia sẻ tại Toạ đàm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)