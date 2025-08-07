Chủ tịch Quốc hội: Mở ra nhiều cơ hội mới giữa ĐBSCL và các địa phương Nhật Bản

Chiều 7/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt do bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Liên minh làm Trưởng đoàn, cùng các nghị sỹ đại diện cho các chính đảng trong Liên minh nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6-9/8/2025.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Obuchi Yuko cùng các nghị sỹ là lãnh đạo chủ chốt của Liên minh sau cuộc gặp vào tháng 12/2024 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội; cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn trong chuyến thăm.

Chúc mừng bà Obuchi Yuko vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của bà trên cương vị mới; bày tỏ tin tưởng rằng bà sẽ tiếp nối tình cảm của các lãnh đạo Liên minh tiền nhiệm, trong đó có thân phụ của bà là cố Thủ tướng Obuchi Keizo, tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu; bày tỏ chia buồn đối với mất mát của các nạn nhân Việt Nam trong vụ chìm tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long cuối tháng 7 cũng như thiệt hại và tổn thất trong các vụ sạt lở, lũ quét tại các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Sơn La vừa qua.

Chia sẻ ấn tượng về sự phát triển kinh tế nhanh chóng và sức sống trẻ của Việt Nam, Chủ tịch Obuchi Yuko khẳng định tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ về việc đã có cuộc gặp thân tình với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro trong chuyến thăm Thụy Sĩ cuối tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển tốt đẹp, hai nước Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác hiệu quả, phong phú và thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản cũng như giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị của hai nước trong thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Obuchi Yuko tiếp tục quan tâm, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy trụ cột mới khoa học công nghệ, thông qua hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, đào tạo cán bộ cấp chiến lược và trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn…

Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sỹ, nhất là giữa hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực; tạo điều kiện cho công dân hai nước sinh sống và làm việc thuận lợi; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như trong các cơ chế hợp tác như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa của Đoàn lãnh đạo Liên minh nghị sỹ trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trong đó có việc tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ; tin tưởng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương Nhật Bản.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, bà Obuchi Yuko khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nghị sỹ giữa hai nước, cũng như quan tâm tăng cường hợp tác kinh tế là nội dung hợp tác chính giữa hai nước, đặc biệt là các lĩnh vực Lãnh đạo hai nước đã thống nhất như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, đầu tư, cơ sở hạ tầng, đường sắt đô thị, hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa.

Bà Obuchi Yuko bày tỏ mong muốn thông qua việc tham dự Sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ban Lãnh đạo Liên minh và các thành viên trong Đoàn sẽ hiểu biết hơn nữa về tiềm năng hợp tác của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu nhân dịp ông được tái nhiệm và chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam đến Chủ tịch Hạ viện Nukaga và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi./.

