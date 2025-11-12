Chuyển giao kỹ thuật gây mê nhi cho Bệnh viện tỉnh Attapeu, Lào

Chiều 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 làm việc với đoàn công tác của Bệnh viện tỉnh Attapeu (Lào) đến học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật gây mê nhi.

Trong 3 tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 sẽ tiến hành đào tạo, chuyển giao kỹ thuật gây mê nhi cho bác sỹ Viengkhon Manivong và các cộng sự.

Sau khi thuần thục, các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 sẽ tiếp tục sang Bệnh viện tỉnh Attapeu để hoàn tất việc chuyển giao công nghệ gây mê nhi.

Bác sỹ Lê Hữu Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết, thực hiện biên bản ghi nhớ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật y khoa cho Bệnh viện tỉnh Attapeu, trong đó có gây mê - một trong những lĩnh vực phía Bệnh viện tỉnh Attapeu còn thiếu.

Trước đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 đã đào tạo và chuyển giao công nghệ gây mê chung, hiện nay là gây mê nhi, tiến tới hỗ trợ gây mê bệnh lý...

Việc hỗ trợ, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giúp Bệnh viện tỉnh Attapeu thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, giảm số ca phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hoạt động này cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi-Attapeu, hai nước Việt Nam-Lào.

Bác sỹ Nuphit Phonsavan, Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Attapeu thông tin, hiện nay bệnh viện đã thực hiện được các phương pháp gây mê cho người lớn tuổi, song đối với trẻ em dưới 5 tuổi vẫn chưa thực hiện được.

Nguyên nhân là do máy móc của bệnh viện còn thiếu và trình độ của các bác sỹ tại đây vẫn cần tiếp tục được đào tạo. Chính vì thế, đối với các ca bệnh dưới 5 tuổi cần đến yếu tố gây mê, đơn vị buộc phải chuyển lên Bệnh viện tỉnh Champasack cách đó hơn 200km để điều trị, rất vất vả cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nuphit Phonsavan hy vọng rằng trong 3 tháng này, các bác sỹ của Bệnh viện tỉnh Attapeu có thể thuần thục kỹ thuật gây mê nhi để về điều trị cho các bệnh nhi tại địa phương, giúp bệnh nhân và người nhà đỡ vất vả, tốn kém.

Bác sỹ cũng mong muốn, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 sẽ tiếp tục đào tạo và chuyển giao thêm các kỹ thuật y khoa để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Attapeu./.

