Cơ hội bứt phá cho công nghiệp Hà Nội tại Hội chợ sản phẩm chủ lực 2025

Sáng 12/11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025 (Hanoi MIP Fair 2025) - sự kiện xúc tiến thương mại thường niên lớn nhất của ngành công thương Thủ đô.

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với 350 gian hàng đến từ 15 tỉnh, thành phố trong nước cùng một số quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thương hiệu uy tín như Sunhouse, Elmich, Sơn Hà, Viglacera, Vicostone, Eurowindow, Canon, Phenikaa, May 10…

Được thiết kế thành nhiều khu trưng bày chuyên đề, hội chợ giới thiệu các nhóm ngành hàng chủ lực của Hà Nội như cơ khí chế tạo-tự động hóa, điện-điện tử-điện lạnh, vi mạch-bán dẫn-công nghệ thông tin, cùng các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và công nghệ mới.

Điểm nhấn là khu trưng bày thành tựu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội, nơi hội tụ những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, phản ánh năng lực công nghệ và sức sáng tạo của doanh nghiệp Thủ đô.

Hiện, Hà Nội có 107 doanh nghiệp với 199 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực - đây là các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sức cạnh tranh cao và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu - lực lượng nòng cốt đóng góp tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Hội chợ được xem là cơ hội kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực với đối tác trong và ngoài nước, mở ra tiềm năng hợp tác đầu tư, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy thương mại và hội nhập quốc tế.

Song song với hoạt động triển lãm, chuỗi hội nghị, diễn đàn và chương trình kết nối giao thương được tổ chức xuyên suốt hội chợ, tạo nên hệ sinh thái hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ và thiết bị chuẩn 4.0 từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…, qua đó cập nhật xu hướng sản xuất hiện đại, tiếp cận mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm công nghiệp chủ lực của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, Hanoi MIP Fair 2025 không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn thể hiện rõ cam kết và nỗ lực của Hà Nội trong triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Sự kiện khẳng định quyết tâm đưa công nghiệp Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Dự kiến, hội chợ năm nay sẽ đón gần 100 nhà mua hàng nước ngoài đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đến tham quan, kết nối và ký kết hợp đồng thương mại.

Với sự đổi mới về quy mô, chất lượng và cách tổ chức, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho doanh nghiệp và khách tham quan nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững.

Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11/2025./.

