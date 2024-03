Cơ hội trò chuyện với huyền thoại Marilyn Monroe phiên bản kỹ thuật số

Phiên bản kỹ thuật số Digital Marilyn, được tạo ra với sự trợ giúp của AI, tái hiện hình ảnh của huyền thoại điện ảnh tại hội nghị công nghệ South by Southwest ngày 8/3 ở thành phố Austin, Texas (Mỹ).

Marilyn Monroe (trái) và phiên bản kỹ thuật số Digital Marilyn. (Nguồn: The Hollywood Reporter)

Bạn có phải là người hâm mộ huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe và muốn nói chuyện với một phiên bản kỹ thuật số "sao y bản chính" của cô ấy? Điều đó bây giờ không còn là chuyện viển vông.

Hơn 60 năm sau ngày Marilyn Monroe qua đời, phiên bản kỹ thuật số Digital Marilyn - được tạo ra với sự trợ giúp của Trí tuệ Nhân tạo (AI) - sẽ giúp tái hiện hình ảnh của cô tại hội nghị công nghệ South by Southwest tổ chức ngày 8/3 ở thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).

Ban Tổ chức sự kiện này cho biết Digital Marilyn sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trong trang phục áo len cao cổ màu đen với mái tóc vàng cắt theo kiểu pixie quen thuộc của cô ấy.

Phiên bản kỹ thuật số của biểu tượng điện ảnh này cũng sẽ có thể trò chuyện với giọng nói nhẹ như hơi thở đặc trưng của Marilyn Monroe. Digital Marilyn cũng có thể bày tỏ cảm xúc, chẳng hạn như mỉm cười đáp lại lời khen.

Trong một thử nghiệm gần đây, Digital Marilyn đã nói về vai diễn được khán giả yêu thích của cô ấy trong bộ phim hài "Some Like It Hot" sản xuất năm 1959.

Phiên bản này cũng có những phản ứng như biết dừng lại một chút, cúi đầu ngẫm nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời giống như con người bằng xương bằng thịt" vậy.

Digital Marilyn do Soul Machines - một công ty AI chuyên tạo ra những "nhân vật nổi tiếng dưới định dạng kỹ thuật số" - hợp tác phát triển cùng Authentic Brands Group, một tập đoàn tiếp thị và đầu tư được quyền tạo ra những phiên bản mới của những người nổi tiếng đã khuất.

Ông Greg Cross - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Soul Machines - chia sẻ: "Tôi luôn có cảm giác thật đặc biệt khi trò chuyện cùng Digital Marilyn. Bạn sẽ cảm thấy như bạn có mối quan hệ tốt với nhân vật biểu tượng này".

Theo ông Greg Cross, tại hội nghị công nghệ South by Southwest, người tham dự sẽ có cơ hội tương tác với Digital Marilyn. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Digital Marilyn sẽ mở ra triển vọng mới về việc sử dụng nhân vật này với tư cách là đại sứ thương hiệu./.

