Cơ hội trúng 1 tỷ đồng và nhiều ưu đãi khi gửi tiết kiệm tại Agribank

Với mong muốn tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Agribank trong suốt thời gian qua, đồng thời gia tăng lợi ích dành cho khách hàng gửi tiền, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” với hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,7 tỷ đồng. Khách hàng gửi tiền có thể tham gia chương trình tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng với các kỳ hạn 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng 3.370 giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 9,7 tỷ đồng.

Cụ thể, 01 giải đặc biệt với sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng; 09 giải nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 60 giải nhì, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng; 300 giải ba, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 3.000 giải khuyến khích, mỗi giải là 01 triệu đồng.

Đặc biệt, với mức tiền gửi tiết kiệm đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn nhận nhiều mã dự thưởng để có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Kết thúc chương trình, Agribank phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng.

Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng. Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải trúng thưởng. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh chương trình dự thưởng VND, từ 01/11/2025 đến 31/12/2025, Agribank triển khai chương trình “Gửi USD - Nhân đôi đặc quyền” dành cho khách hàng cá nhân gửi USD. Theo đó, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi về phí và dịch vụ như: miễn/giảm phí thẻ quốc tế; ưu đãi tỷ giá khi chuyển tiền ra nước ngoài và ưu đãi lãi suất cho vay.

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngành ngân hàng với mạng lưới rộng lớn trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo trong cả nước. Hiện tại, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 2,2 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 1,94 triệu tỷ đồng.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng là một trong các chương trình được Agribank thường xuyên tổ chức với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giá trị, minh bạch, dễ tham gia dễ trúng thưởng, thu hút đông đảo khách hàng trên cả nước tham gia./.

