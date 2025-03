Công an tỉnh Nam Định, Đắk Lắk bảo đảm mọi hoạt động liên thông, đồng bộ

Ngày 1/3, Công an các tỉnh Nam Định, Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và ra mắt tổ chức bộ máy mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII và khẳng định đây là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đưa bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh, của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các mặt công tác đối với Công an cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt từ Công an cấp tỉnh đến Công an cấp xã, không để gián đoạn công việc; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, các lực lượng khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phù hợp với tổ chức bộ máy mới; bảo đảm mọi hoạt động liên thông, đồng bộ.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tập trung nghiên cứu, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; chủ động tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các tổ chức phản động.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là liên quan đến việc triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tội phạm; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm trong các vụ án xảy ra; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy,” kiềm chế, làm giảm số vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; luôn gần dân, sát dân, bám sát cơ sở để nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Nam Định đã công bố Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ Công an tỉnh Nam Định theo Đề án số 25-ĐA/ĐUCA, ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an, bảo đảm các đơn vị đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2025.

Bộ trưởng Bộ Công an đã Quyết định giải thể Công an các huyện và thành phố Nam Định thuộc Công an tỉnh Nam Định; Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 27 phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc.

Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ của Công an tỉnh; trong đó điều động 16 lãnh đạo cấp trưởng, 48 lãnh đạo cấp phó ở các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Công an tỉnh Đắk Lắk ký kết bàn giao và nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 1/3, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và ra mắt tổ chức bộ máy mới.

Tại buổi Lễ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký kết nhận bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 5 lĩnh vực, gồm: Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; Quản lý nhà nước và thực hiện đảm bảo an ninh hàng không từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động-Thương binh và xã hội; Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao Thông vận tải; Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Về tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp, tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và cấp xã); giảm 15 đầu mối Công an cấp huyện, 138 đầu mối cấp đội; có 152 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, chỉ huy cấp đội xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi, xin giữ chức vụ thấp hơn hoặc thôi giữ chức vụ.

Bộ máy tổ chức mới của Công an tỉnh Đắk Lắk có 27 đơn vị cấp phòng và 180 đơn vị Công an cấp xã.

Công an tỉnh Đắk Lắk ký kết bàn giao và nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị lực lượng Công an khẩn trương ổn định tổ chức, đảm bảo bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi các quy chế hoạt động, các quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho Công an tỉnh; chủ động phát hiện các vướng mắc, bất cập trong hoạt động của tổ chức, bộ máy mới, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

Lực lượng Công an cần điều chỉnh cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với lực lượng Công an nhân dân và mối quan hệ giữa các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân với cơ quan tư pháp các cấp bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng, sự liên thông giữa các cơ quan khi không tổ chức công an cấp huyện. Ưu tiên đầu tư, tăng cường các nguồn lực cho lực lượng công an, nhất là xây dựng công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

Trao các Quyết định cho trưởng công an cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong huy động, bố trí các nguồn lực xây dựng Công an cấp tỉnh, cấp xã vững mạnh toàn diện theo mô hình mới. Có các giải pháp để các cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động được sắp xếp, bố trí trong tổ chức bộ máy mới ý thức được trách nhiệm của mình; phát huy năng lực, sở trường, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với tinh thần mới, khí thế mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an tỉnh tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên thuộc 5 đơn vị, chức năng chuyển giao về Công an tỉnh để tham mưu, đề xuất tuyển chọn các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sở trường công tác, đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị vào lực lượng Công an để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng theo các quy định và định hướng của Trung ương, địa phương, ông Nguyễn Đình Trung cho hay./.

