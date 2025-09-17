Công bố quyết định điều động, chỉ định 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 12/9, Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa-Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Hai đồng chí Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc. Trên các cương vị công tác, hai đồng chí được đánh giá luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc 2 đồng chí Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Bí thư với cá nhân 2 đồng chí.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng 2 đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới rất nhiều thách thức và yêu cầu cao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương ổn định tình hình, vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo các cấp, ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thuận lợi, giúp đỡ để 2 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Thanh Hóa phát triển hơn nữa thời gian tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, là mảnh đất địa linh nhân kiệt, tỉnh Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng với quy mô dân số lớn, diện tích rộng, thời gian qua tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế, xã hội. Thanh Hóa cũng hội tụ đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, chính vì vậy Thanh Hóa cần đặc biệt làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để thực sự bứt phá thời gian tới.

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đang đến rất gần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ổn định tình hình nội bộ, vượt qua khó khăn để hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Đề án nhân sự... trình Đại hội Đảng bộ tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: thời gian qua, một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở, ngành đang được các cơ quan chức năng có liên quan xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho biết rất vinh dự và xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hoài Anh khẳng định bản thân và đồng chí Nguyễn Hồng Phong ý thức đầy đủ trách nhiệm to lớn của mình trong việc góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa xây dựng và phát triển tỉnh vượt qua giai đoạn đầy thách thức hiện nay.

Bên cạnh đó, đem hết tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ để phụng sự cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo đời sống và hạnh phúc của nhân dân Thanh Hóa, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2/5/1977, quê quán thành phố Đà Nẵng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh.

Đồng chí từng qua nhiều vị trí công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1976, từng công tác tại Bộ Công an và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội; từng được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 1/2025, đồng chí được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa-Bộ Công an./.

Thanh Hóa điều động 176 công chức đến công tác tại các xã còn thiếu cán bộ Thanh Hóa điều động 176 công chức thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại Ủy ban Nhân dân các xã có số lượng công chức còn thiếu trong thời gian 3 năm.