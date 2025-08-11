Cộng đồng góp 1 tỷ bước chân cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô, ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Cụ thể, từ ngày 25/7 đến 16/8, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.

Đây là sáng kiến của Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Chia sẻ tại buổi lễ phát động ngày 11/8, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” cho hay vào lúc 6h-7h30 ngày 16/8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

﻿ Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” – một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Theo ông Lê Quốc Minh, chương trình không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Với ý nghĩa đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ trì, phối hợp các Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức, phát động tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động, từ tình hình thực tế tại địa phương Công an cấp tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp phường, xã, đặc khu báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai đồng loạt hoạt động; kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề đến quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm (an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử…), vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc./.

