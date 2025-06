Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp nhận hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn

Công ty Điện lực Đắk Nông và Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ điện Đức Minh (gọi tắt là Hợp tác xã Đức Minh, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vừa ký biên bản bàn giao, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn.

Đây là hệ thống lưới điện đã quá tải nhiều năm với chất lượng điện không đảm bảo, tỷ lệ tổn thất lớn.

Đảm bảo chất lượng cung ứng điện

Theo thỏa thuận, Hợp tác xã Đức Minh bàn giao cho Công ty Điện lực Đắk Nông tài sản lưới điện hạ áp với tổng chiều dài đường dây hơn 53km.

Đây là phần được đầu tư trước ngày 12/2/2009, thuộc đối tượng bàn giao theo Thông tư liên tịch 32/2013 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông và Hợp tác xã Đức Minh ký kết biên bản giao nhận lưới điện. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp nhận nguyên trạng để tiếp tục vận hành, cấp điện cho người dân địa phương.

Ngoài ra, đối với phần tài sản không thuộc diện bàn giao, hai bên thống nhất để Công ty Điện lực Đắk Nông tạm mượn để phục vụ việc bán điện. Công ty Điện lực Đắk Nông có trách nhiệm rà soát, lập kế hoạch đầu tư theo lộ trình phù hợp và hoàn trả các tài sản cho Hợp tác xã Đức Minh sau đó.

Hợp tác xã Đức Minh sẽ xử lý các vi phạm hành lang lưới điện, cung cấp danh sách khách hàng chính xác và phối hợp chốt chỉ số công tơ từ ngày 12-20/6/2025. Đồng thời, Hợp tác xã Đức Minh có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ khách hàng và phối hợp hỗ trợ các công việc liên quan.

Công ty Điện lực Đắk Nông cam kết không tăng vốn, không hoàn trả vốn đầu tư đã bàn giao và sẽ xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp lưới điện theo quy định. Trường hợp Hợp tác xã Đức Minh giải thể, Ủy ban Nhân dân xã Đức Minh sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý việc hoàn trả tài sản.

Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil và Ủy ban Nhân dân xã Đức Minh sẽ giám sát, hỗ trợ trong quá trình bàn giao và tạo điều kiện để ngành điện đầu tư, nâng cấp hạ tầng sau tiếp nhận.

Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, sau khi tiếp nhận hệ thống lưới điện hạ áp, người dân và từng là khách hàng của Hợp tác xã Đức Minh sẽ được sử dụng điện với giá theo quy định Nhà nước, đồng thời hưởng lợi từ việc cải thiện chất lượng điện năng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hệ thống đầu tư lâu năm, xuống cấp nghiêm trọng

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã thông tin, hàng trăm hộ dân tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bức xúc vì chất lượng điện không đảm bảo. Ngành chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xác định nhiều bất ổn trong vận hành cũng như an toàn của hệ thống điện tại đây. Nhưng việc xử lý vẫn vướng nhiều vấn đề và “giậm chân tại chỗ.”

Nhiều năm nay, hệ thống điện tại xã Đức Minh kém ổn định do điện áp yếu và đường dây, trụ điện không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Tâm An/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Thân, ngụ thôn Xuân Thành, xã Đức Minh nguồn điện yếu và kém ổn định gây ra cho gia đình bà rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt, sản xuất. Hàng ngày tầm 15-16h giờ là phải cắm nồi cơm điện, vì cắm muộn hơn thì cơm không chín.

Việc bơm nước sinh hoạt (từ giếng khoan) nhiều khi cứ phải đợi tới nửa đêm, hoặc những lúc thấp điểm thì mới đủ điện, giờ cao điểm thì không bơm được vì điện yếu.

Còn ông Nguyễn Quang Việt ngụ cùng thôn cho biết mấy năm gần đây điện rất yếu, cứ tới giờ cao điểm là bóng đèn tù mù, nấu cơm không chín.

Có lần ông nhờ người của điện lực vào đo thì điện áp chỉ hơn 100V (điện áp bình thường là 220V - PV). Nhiều năm nay, gia đình ông phải đăng ký “bắt” thêm một đồng hồ điện được kéo từ xã Đắk Sắk (tiếp giáp xã Đức Minh) để sử dụng.

Liên quan tới việc vận hành hệ thống lưới điện tại xã Đức Minh, tháng 11/2018, Sở Công Thương Đắk Nông đã kiểm tra và xác định, nhiều cụm dân cư tại các thôn Thanh Lâm, Đức Đoài, Kẻ Đọng, Thanh Sơn, Mỹ Hòa và Xuân Thành (xã Đức Minh) có điện áp yếu và đường dây, trụ điện không đảm bảo an toàn. Điện áp đo được phổ biến từ 140-180V, nhiều hộ dân không sử dụng được các thiết bị điện thiết yếu như máy bơm, nồi cơm điện vào giờ cao điểm.

Tại báo cáo nêu trên, Sở Công Thương Đắk Nông cũng chỉ ra nhiều vấn đề bất ổn trong vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tại xã Đức Minh. Cụ thể như tổng số công tơ điện tại đây hiện gần 5.600 cái thì có tới hơn 3.300 cái (tương đương gần 60%) đã hết thời hạn kiểm định.

Về an toàn điện chỉ có hệ thống trục chính của đường dây hạ áp là cơ bản đảm bảo an toàn, còn nhiều nhánh rẽ mất an toàn do khoảng cách từ đường dây tới mặt đất thấp hơn quy định, cũ, tiết diện nhỏ; tỷ lệ tổn thất điện cao với khoảng 15%, gấp 3 lần so với mức bình quân của tỉnh Đắk Nông hiện nay.

Báo cáo của Sở Công Thương Đắk Nông xác định, sản lượng điện Hợp tác xã mua vào (do Điện lực Đắk Mil cung cấp) vào năm 2017 hơn 8,5 triệu kWh, sản lượng điện bán ra gần 7,2 triệu kWh (tương đương với tỷ lệ tổn thất gần 15,5%).

Do đó, Sở Công Thương Đắk Nông yêu cầu Hợp tác xã Đức Minh sớm bổ sung các trạm biến áp; khắc phục ngay tình trạng mất an toàn điện tại một số khu vực; thực hiện kiểm định, thay thế đối với các công tơ điện đã hết hạn kiểm định hoặc hư hỏng.

Theo đại diện Hợp tác xã Đức Minh, hệ thống điện được đầu tư đã hơn 20 năm, không được đồng bộ ngay từ đầu và nhiều khách hàng ở quá xa trạm biến áp (gần 3 km) là nguyên nhân chính khiến nhiều khu vực có điện áp thấp, kém ổn định.

Hợp tác xã mong muốn ngành điện tiếp tục hỗ trợ cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp, để hợp tác xã lắp đặt thêm trạm biến áp cho người dân.

Về vấn đề bàn giao hệ thống điện mà hợp tác xã đang quản lý về cho ngành điện, đại diện Hợp tác xã Đức Minh khẳng định quyền quyết định là của các xã viên. Hợp tác xã đã nhiều lần tổ chức đại hội để lấy ý kiến và chỉ có khoảng 60% xã viên đồng ý bàn giao, chưa đủ so với quy định là 75%./.

