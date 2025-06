Công ty Điện lực Đắk Nông nâng chất lượng cung ứng điện, thúc đẩy chuyển đổi số

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng, khẳng định vai trò trong việc bảo đảm cung ứng điện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Giai đoạn 2025-2030 mở ra với nhiều kỳ vọng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh sáp nhập, tinh gọn cơ cấu tổ chức, Công ty Điện lực Đắk Nông sẽ chuyển từ Tổng công ty Điện lực miền Trung về Tổng công ty Điện lực miền Nam và sáp nhập với Công ty Điện lực Lâm Đồng và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh; chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đơn vị cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm hàng năm tăng bình quân 2,75% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu của nghị quyết; tổn thất điện năng, trung bình năm giảm 0,12%/năm so với kế hoạch; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,6%; Công ty luôn bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông xác định phương hướng nhiệm vụ tại Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tâm An/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ, Công ty Điện lực Đắk Nông đã nộp ngân sách nhà nước 84 tỷ đồng; thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ 3,85 tỷ đồng. Đảm bảo đời sống việc làm và đóng đầy đủ bảo hiểm cho người lao động.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện cho các xã điểm nông thôn mới, góp phần hoàn thành tiêu chí về điện, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã hoàn thành việc đầu tư hàng trăm công trình lưới điện trung hạ áp, hàng chục công trình lưới điện 110kV và công trình lưới điện thông minh; cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu dân cư mới.

Điển hình như công trình cấp điện khu công nghiệp Tâm Thắng, cấp điện cho khu công nghiệp Nhân Cơ, cấp điện cho 100% các thôn, bon, tổ dân phố theo chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện sắp xếp, chỉnh trang hơn 140km cáp thông tin, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương an dân, xây dựng các huyện và thành phố Gia Nghĩa theo hướng văn minh, hiện đại và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của địa phương.

Hiện nay, tất cả các trạm 110kV do công ty quản lý đều được vận hành tự động không người trực, thực hiện tốt chủ trương việc hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo vận hành ổn định lưới điện, giảm chi phí vận hành.

Công ty Điện lực Đắk Nông nỗ lực đảm bảo cấp điện cho vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh dân chủ trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc kiểm tra, giám sát theo chương trình định kỳ.

Đến nay, Đảng bộ Công ty có 12 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 197 đảng viên; trong đó 184 đảng viên chính thức; 13 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã thực hiện phát triển đảng viên mới với 43 đảng viên mới, đạt 122,8% so với nghị quyết. Hàng năm 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên và 95% quần chúng được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kết quả đánh giá Đảng bộ trong nhiệm kỳ từ năm 2020-2023, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2024, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động đoàn thể, công đoàn, thanh niên, nữ công được duy trì hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình Tháng tri ân, an sinh xã hội... đều tạo nhiều dấu ấn tích cực.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông xác định rõ mục tiêu then chốt gồm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số sâu rộng trong toàn công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết: “Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông xác định phương hướng nhiệm kỳ mới là triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đảm bảo cung cấp đủ điện ổn định, an toàn và chất lượng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến, đóng góp của đảng viên để các đảng viên trẻ noi gương, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. (Ảnh: Tâm An/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đảng bộ sẽ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, không theo chỉ tiêu mà quan tâm đến chất lượng đối tượng đảng.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và chủ trương tiên phong chuyển đổi số của ngành, Đảng ủy đã đề ra chương trình kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực như quản trị, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng…, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.”

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và quyết tâm chính trị cao của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty Điện lực Đắk Nông.

Đây chính là yếu tố then chốt giúp công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

