'Công ước Hà Nội mở ra tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người'

Công ước Hà Nội đánh dấu bước ngoặt hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, khẳng định vai trò Việt Nam và cam kết xây dựng không gian số an toàn, nhân văn, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) khép lại chiều 26/10 tại Hà Nội, khẳng định tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung vì một không gian mạng an toàn, nhân văn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh ba kết quả đồng thuận: Công ước là bước đi lịch sử, tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác toàn cầu; thể hiện ý chí chính trị và lòng tin của cộng đồng quốc tế; khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và uy tín của Việt Nam.

Việt Nam cam kết thực thi nghiêm túc Công ước, thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu “Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình"./.