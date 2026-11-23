Chiều 23/11, tại xã Vân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, 17 đại biểu đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp với 86 lượt phát biểu; trong đó có 71 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường.

Ba đại biểu của Đoàn trực tiếp tham gia chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ. Các ý kiến tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bày tỏ sự đồng tình với kết quả Kỳ họp thứ 2, cử tri xã Vân Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết nhiều vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cụ thể, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn-Cổ Lũng (Thanh Hóa)-Mai Châu; xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch; rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị ban hành cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú.

Cử tri đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Tiếp thu, trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh các kiến nghị đã phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là đối với một xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức như Vân Sơn. Các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Cùng ngày (23/11), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại thôn Chiến (xã Vân Sơn). Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần thực sự gương mẫu, trở thành hạt nhân đoàn kết, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quà cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trên địa bàn xã Vân Sơn./.

Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội với tổng vốn hơn 570 tỷ đồng Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương là dự án thứ 24 được khởi công trên địa bàn tỉnh theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và là dự án thứ 18 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.