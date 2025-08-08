Đà Nẵng biến đất dự án “treo” thành công viên ven biển hơn 47 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 7/8/2025 phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng (thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm C, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025-2027.

Về nội dung và quy mô đầu tư, đầu tư các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Như TTXVN đã thông tin, Dự án của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu có diện tích khoảng 12 ha (vốn đầu tư đăng ký 4.800 tỷ đồng) được cấp giấy chứng nhận từ năm 2009, khởi công từ 2010 nhưng sau đó bị bỏ hoang cho đến nay.

Trải qua nhiều lần làm việc, chính quyền Đà Nẵng đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi khoảng 2,45 ha ở phía Nam dự án để làm công viên công cộng.

Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Công viên công cộng (thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu).

Đến năm 2020 và 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch của dự án trên. Ngày 15/4/2024, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn) đã có Công văn về việc lập khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với dự án với tổng kinh phí dự kiến là hơn 20,7 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu là một trong những dự án "treo" lâu năm, đang được thành phố Đà Nẵng triển khai tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa./.

