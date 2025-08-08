Xã hội

Đà Nẵng biến đất dự án “treo” thành công viên ven biển hơn 47 tỷ đồng

Dự án công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn có vốn hơn 47 tỷ đồng, được xây dựng trên phần đất thu hồi từ khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị bỏ hoang nhiều năm.

Quốc Dũng
Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị bỏ hoang hàng chục năm nay sẽ được thu hồi một phần để làm công viên công cộng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị bỏ hoang hàng chục năm nay sẽ được thu hồi một phần để làm công viên công cộng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 7/8/2025 phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng (thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm C, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025-2027.

Về nội dung và quy mô đầu tư, đầu tư các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Như TTXVN đã thông tin, Dự án của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu có diện tích khoảng 12 ha (vốn đầu tư đăng ký 4.800 tỷ đồng) được cấp giấy chứng nhận từ năm 2009, khởi công từ 2010 nhưng sau đó bị bỏ hoang cho đến nay.

Trải qua nhiều lần làm việc, chính quyền Đà Nẵng đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi khoảng 2,45 ha ở phía Nam dự án để làm công viên công cộng.

Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Công viên công cộng (thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu).

Đến năm 2020 và 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch của dự án trên. Ngày 15/4/2024, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn) đã có Công văn về việc lập khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với dự án với tổng kinh phí dự kiến là hơn 20,7 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu là một trong những dự án "treo" lâu năm, đang được thành phố Đà Nẵng triển khai tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đà Nẵng #công viên ven biển #dự án công viên #Hòn Ngọc Á Châu #quy hoạch đô thị TP. Đà Nẵng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hai bị cáo Đào Ngọc Lợi (trái) và Đào Ngọc Duy Anh (phải). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tù chung thân cho hai bác cháu rủ nhau mua bán ma túy

lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng Duy Anh và Lợi tại nhà xe Xuân Tùng khi đang nhận một kiện hàng chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Kiện hàng được xác định do một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh.