Đại sứ Việt Nam nêu bật vai trò của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), từ ngày 22-30/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tham dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo các cơ quan và bộ, ngành trung ương của Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, sinh viên Khoa tiếng Việt Đại học quốc gia Lào, Trường Hữu nghị Lào-Việt Nam km5, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, do lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành, đã hoàn toàn thắng lợi vẻ vang, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Đây là một trong những chiến công vĩ đại, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình và phát triển thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên đất nước bạn Lào, với sự tham dự của những người bạn, người đồng chí Lào anh em và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang học tập, công tác, sinh sống tại Lào là một sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi lịch sử mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào là lịch sử của tình hữu nghị, luôn sống hòa hiếu bên nhau, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh và nhất là trong quá trình hai nước cùng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu chống kẻ thù chung, cùng hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước năm 1975.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã điểm lại các giai đoạn lịch sử cũng như các sự kiện lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời nêu bật ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng và nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa-dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chiến thắng ngày 30/4 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Đây là một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ thế giới, là một dấu mốc vinh quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; là biểu tượng của tình đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, các lực lượng quân đội và công an trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã nêu bật ý nghĩa đối với cách mạng Lào, trong đó chiến thắng 30/4 là cơ hội, là sức mạnh giúp cho cách mạng Lào, quân đội và nhân dân Lào đứng lên giành chính quyền và tiến tới thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm còn nêu bật vai trò của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh, để có được Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng và nhà nước Việt Nam không bao giờ quên công ơn, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn cả về sức người, sức của của các nước Xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt là sự ủng hộ chí nghĩa chí tình của Đảng và nhân dân Lào, trong đó thể hiện qua Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào.

Tiết mục văn nghệ thể hiện tình đoàn kết Việt Nam-Lào tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Để phát huy thành quả của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã nêu một số nội dung cần quan tâm, trong đó có kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, kiên định đẩy mạnh công tác đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng;

Nhận diện sớm, phát huy nhanh mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; Đẩy mạnh, xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực;

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, kiên định lập trường “dân là gốc,” “nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới;”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Giữ vững độc lập tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, kiên trì và sáng tạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa to lớn của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, để hai nước Việt Nam-Lào có nền độc lập, tự do, thống nhất, nhân dân được sinh sống trong thái bình như hiện nay, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói, mà phải thể hiện qua hành động thiết thực, qua ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với quê hương, đất nước;

Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn mối quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung giữa dân tộc Việt Nam-Lào; nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mãi vững bền trường tồn và ngày càng mang lại nhiều lợi ích về cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam tại thủ đô Vientiane của Lào Trong gần 300 tác phẩm trưng bày có 50 bức ảnh của TTXVN, kể câu chuyện sinh động về các sự kiện nổi bật trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước của Việt Nam, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.