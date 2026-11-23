Các cuộc đàm phán COP31 diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22/11 đã thất bại, sau khi Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia khác bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng.

Sau hơn hai tuần đàm phán kéo dài quá hạn chót ban đầu hai ngày (vốn dự kiến vào 20/11), Chủ tịch COP31 Murat Kurum (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chính thức tuyên bố tại phiên họp toàn thể rằng các bên không thể thông qua thỏa thuận.

Ông Kurum cho biết việc không đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia tham dự đồng nghĩa với việc các quyết định trong dự thảo văn kiện sẽ không được chấp nhận./.

COP31 bên bờ bế tắc do bất đồng về lộ trình giảm nhiên liệu hóa thạch Dự thảo thỏa thuận mới nhất tại COP31 không đề cập trực tiếp việc giảm dần than đá, dầu mỏ và khí đốt, vấp phải phản đối của EU và các quốc đảo dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.