Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/11 đến 26/11, trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên trên mức báo động 1; các sông ở thành phố Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

"Các thông tin cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật

các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Đối với tình hình mưa lớn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Từ đêm 24/11 và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 20 giờ 30 phút ngày 24/11 đến 1 giờ 30 phút ngày 25/11, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Phong Thổ; Sì Lở Lầu, Dào San, Pa Tần, Hồng Thu, Tả Lèng, Hua Bum, Bum Nưa, Mù Cả, Mường Tè, Thu Lũm, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 24/11, khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xe 149,2mm, Bản Lang 143,4mm, Hoang Thèn 141,8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lai Châu đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình triều cường, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ tối 24/11 đến ngày 25/11, ven biển Nam Bộ có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,1-4,15m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 0-3h và 14-16h. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,25m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm./.

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại xã Thanh Quân Theo quyết định, UBND xã Thanh Quân có trách nhiệm duy trì biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở; bố trí rào chắn, biển cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện ra vào vùng nguy hiểm.