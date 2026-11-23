Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đã bế mạc ngày 22/11 tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) mà không đạt được thỏa thuận chung, sau gần 48 giờ đàm phán kéo dài ngoài kế hoạch.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết một số nước phản đối dự thảo văn kiện cuối cùng, khiến hội nghị không thể thông qua các quyết định liên quan.

Ông Murat Kurum, người đồng thời là Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của nước chủ trì COP31 sau khi hội nghị kết thúc, đồng thời đề cập đến các sáng kiến thúc đẩy năng lượng sạch, giảm thiểu rác thải và tăng nguồn tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa ra tại hội nghị.

Trong khi đó, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell bày tỏ thất vọng sâu sắc trước việc các bên không đạt được thỏa thuận chung. Tuy nhiên, ông ghi nhận hội nghị đã đạt một số kết quả trong đàm phán, trong đó có các quyết định liên quan đến quá trình chuyển đổi công bằng.

Ông Stiell cho biết thông qua cam kết riêng của các quốc gia và Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo, COP31 cho thấy khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu đang đẩy nhanh quá trình chuyển sang sử dụng điện.

Theo ông, hội nghị cũng đạt được những tiến triển và kết quả cụ thể trong chương trình hành động, dù nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ thất vọng về kết quả hội nghị, đồng thời kêu gọi các nước hành động quyết liệt hơn để ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Ông nhấn mạnh khủng hoảng khí hậu không chờ các chính phủ tìm được tiếng nói chung, vì vậy thế giới cũng không thể trì hoãn hành động.

Theo các nguồn tin tại hội nghị, bất đồng về nhiên liệu hóa thạch là một trong những nguyên nhân chính khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Liên minh châu Âu (EU) và Saudi Arabia bất đồng về tốc độ chuyển đổi khỏi các nguồn năng lượng như than đá, dầu mỏ và khí đốt. Trong khi đó, các nước sản xuất dầu mỏ phản đối việc đưa nội dung loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng.

Ireland, Panama, Vanuatu và Quần đảo Marshall nằm trong số những nước phản đối dự thảo thỏa thuận vì văn kiện không đề cập rõ đến nhiên liệu hóa thạch - nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu làm Trái Đất nóng lên.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phái đoàn Panama đã công bố lập trường phản đối tại phiên họp toàn thể bế mạc COP31. Đại diện Panama nhận định văn kiện cuối cùng chưa đưa ra được các cam kết đủ mạnh nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những quyết định chính trị và khuyến nghị của giới khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Panama bày tỏ quan ngại về việc văn kiện dành quá nhiều sự chú trọng cho các giải pháp công nghệ, trong đó có thu giữ và lưu trữ carbon, thay vì thúc đẩy chuyển đổi căn bản mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Theo phái đoàn Panama, việc phụ thuộc quá mức vào những công nghệ này có nguy cơ kéo dài việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong khi thế giới cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và bền vững nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu.

Chủ tịch điều phối đàm phán COP31 Chris Bowen, đồng thời là Bộ trưởng Khí hậu Australia, thừa nhận các bên không thể vượt qua những bất đồng sâu sắc để đạt đồng thuận về văn kiện chung. Ông cho rằng tình hình địa chính trị phức tạp, giá năng lượng tăng cao và tác động từ xung đột tại Trung Đông đã khiến nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung trở nên khó khăn hơn.

Một số nước cũng bày tỏ quan ngại về việc dự thảo tiếp tục đề cập đến mở rộng ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, trong khi chưa đưa ra lộ trình rõ ràng để giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ này cho phép thu giữ khí CO2 phát sinh từ hoạt động công nghiệp và năng lượng nhằm hạn chế lượng khí thải phát tán vào khí quyển.

Các nước đang phát triển cũng không đạt được mục tiêu tài chính khí hậu trị giá 120 tỷ USD do họ đề xuất, khi nội dung này không được đưa vào thỏa thuận cuối cùng.

Hội nghị COP31 khai mạc ngày 9/11 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya và dự kiến kết thúc ngày 20/11. Tuy nhiên, những bất đồng trong đàm phán đã khiến hội nghị kéo dài thêm hơn 2 ngày, trở thành kỳ hội nghị khí hậu có thời gian đàm phán dài nhất từ trước đến nay./.

Đàm phán COP31 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận Các cuộc đàm phán COP31 diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22/11 đã thất bại, sau khi Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia khác bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng.