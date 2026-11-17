Ngày 17/11, các nhà đàm phán về khí hậu cảnh báo dự thảo thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) còn nhiều nội dung gây tranh cãi, báo hiệu các cuộc thương lượng khó khăn trước khi hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào cuối tuần này.

Dự thảo dài 18 trang về quyết định chung của hội nghị, do Australia - nước đồng chủ trì COP31 - công bố, đề cập nhiều vấn đề, từ lời kêu gọi từng bước loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ cơ sở khoa học về khí hậu đến những bất đồng kéo dài liên quan đến tài chính khí hậu.

Đặc phái viên về khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Wopke Hoekstra cho rằng dự thảo đang khiến các bên bị phân tán khỏi trọng tâm thực thi các cam kết. Ông cảnh báo cách tiếp cận này có thể khiến tiến trình đàm phán trở nên khó duy trì.

Trao đổi với báo giới sau đó, ông Hoekstra cho biết dù văn bản có một số nội dung đáp ứng mong muốn của EU, song phần lớn vẫn chỉ là những yêu cầu được liệt kê dàn trải và khơi lại các vấn đề cũ.

Một số quan chức châu Âu cũng cho rằng dự thảo đang cố gắng đáp ứng quá nhiều yêu cầu khác nhau, khiến văn bản khó nhận được sự đồng thuận.

Khi công bố dự thảo vào ngày 16/11, Bộ trưởng Khí hậu Australia Chris Bowen, người điều phối các cuộc đàm phán COP31, thừa nhận rằng văn bản có những nội dung chưa được tất cả các bên nhất trí.

Ông cho biết sẽ có ít nhất một bản dự thảo nữa được đưa ra trước khi hội nghị kết thúc.

Các cuộc đàm phán dự kiến khép lại vào ngày 20/11. Tuy nhiên, những hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc thường kéo dài quá thời hạn do các thỏa thuận phải được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận, đồng nghĩa chỉ một quốc gia phản đối cũng có thể cản trở toàn bộ tiến trình.

Một quan chức Mỹ Latinh đề nghị giấu tên nhận định dự thảo hiện quá dài trong khi thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều. Một nhà đàm phán châu Âu cũng cho rằng Australia đang theo đuổi cách tiếp cận đưa quá nhiều nội dung vào văn bản, khiến các bên còn một chặng đường dài để thu hẹp khác biệt.

Dự thảo có đề xuất yêu cầu các quốc gia giàu có đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030, mục tiêu được đánh giá là khó khả thi. Một quan chức châu Âu cho rằng các nước đang phát triển muốn đặt thêm nhiều nghĩa vụ lên các nước phát triển, trong khi một số nội dung như vậy khó được chấp nhận.

Vấn đề nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là một trong những điểm gây bất đồng. Dự thảo đề cập việc từng bước loại bỏ loại nhiên liệu này, nội dung lâu nay vấp phải sự phản đối của các quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ.

Bộ trưởng Môi trường Antigua và Barbuda Michael Joseph cho biết nước này mong muốn có một cam kết về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, song thừa nhận việc đạt đồng thuận về vấn đề này tại COP31 có thể rất khó khăn.

Bên cạnh đó, thời điểm công bố các báo cáo quan trọng của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cũng gây tranh luận.

Hàng chục quốc gia châu Âu, châu Phi và Thái Bình Dương muốn các báo cáo tiếp theo của IPCC được công bố trước kỳ đánh giá toàn cầu về nỗ lực cắt giảm khí thải tại COP33 năm 2028.

Trong khi đó, Saudi Arabia và Ấn Độ nằm trong nhóm quốc gia được cho là muốn lùi thời điểm công bố Báo cáo đánh giá lần thứ bảy của IPCC đến năm 2029.

Cũng trong ngày 17/11, phái đoàn Saudi Arabia dự COP31 đã bảo vệ quan điểm của nước này, cho rằng lịch công bố cần bảo đảm đủ thời gian rà soát khoa học, tính minh bạch và sự tham gia thực chất, đặc biệt là của các nước đang phát triển.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh các quốc đảo nhỏ Ilana Seid nhấn mạnh báo cáo của IPCC cần được hoàn thành kịp thời để phục vụ kỳ đánh giá toàn cầu, cho rằng việc trì hoãn là không thể chấp nhận được đối với các quốc đảo nhỏ./.

COP31: Ba điểm nghẽn lớn trên bàn đàm phán khí hậu COP31 đối mặt bất đồng về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, tăng gấp ba tài chính thích ứng và giữ mục tiêu 1,5 độ C trong quyết định chung.