Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%. Điều này ảnh hưởng lớn đến lượng mưa và dòng chảy suy giảm trên các sông suối.

Cùng với đó là tổng lượng mưa trên các khu vực thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là ở Trung Bộ và Nam Bộ. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong tháng 12, lượng mưa trên cả nước dự kiến phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Dòng chảy đến hồ tại Bắc Bộ có thể thiếu hụt 25–40%; tại Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt 30–50%, có hồ thiếu hụt trên 65%. Dòng chảy suy giảm sẽ hạn chế khả năng tích đầy hồ vào cuối mùa lũ, làm tăng nguy cơ không bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phát điện trong mùa khô.

Đối với khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa cũng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 12/2026 và 1/2027 phổ biến 30-50mm/tháng, có nơi cao hơn. Tháng 2/2027 phổ biến 15-30mm.

Tháng 12, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị-thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ từ 150-300mm, có nơi cao hơn. Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10- 20mm, có nơi cao hơn.

Tháng 1/2027, từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến 20-40mm. Khu vực từ Quảng Trị- thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa. Tháng 2/2027 phổ biến 20- 40mm, có nơi thấp hơn; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Khu vực Nam Bộ tháng 12/2026 phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn. Tháng 1-2/2027, phổ biến ít mưa.

Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh điều đáng lo ngại không chỉ là lượng mưa thiếu hụt trong một thời điểm, mà là tác động cộng hưởng giữa thiếu mưa, dòng chảy suy giảm, lượng nước tích trữ trong hồ hạn chế và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Nếu không chủ động đánh giá, cân đối và điều hành nguồn nước ngay từ cuối mùa mưa, nguy cơ thiếu nước có thể gia tăng trong mùa khô 2026-2027.

Đây là nhận định về nguy cơ để các bộ, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó; mức độ và phạm vi ảnh hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào diễn biến mưa, dòng chảy, nguồn nước thượng nguồn và công tác vận hành các công trình thủy lợi trong thời gian tới.

Đề cập thêm về xu thế thời tiết từ đêm 23/11 đến ngày 2/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Bắc Bộ: từ đêm 24-25/11 có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi.

Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng đêm 24/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời rét. Từ đêm 24-26/11, phía Bắc ((từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng) có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 27-30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và chính quyền các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh giải pháp đồng bộ ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn Trước nguy cơ El Nino mạnh gây hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, các chuyên gia kiến nghị đồng bộ hạ tầng thủy lợi, chuyển đổi canh tác và chuyển đổi số để bảo vệ nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long.