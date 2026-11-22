Thái Lan dự kiến cấm xuất khẩu và quá cảnh các loại hóa chất dùng trong khai thác đất hiếm, sau khi phát hiện nồng độ asen tăng cao tại các con sông ở miền Bắc nước này.

Thái Lan cũng sẽ phối hợp với Trung Quốc và Myanmar để xử lý tình trạng ô nhiễm.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thái Lan Yodchanan Wongsawat cho biết các quan chức Thái Lan sẽ gặp đại diện của hai nước vào ngày 24/11. Tiếp đó, nhóm công tác Thái Lan-Myanmar sẽ họp trong hai ngày 25-26/11.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết chính phủ sẽ đề nghị Myanmar hành động khẩn cấp đối với tình trạng ô nhiễm nghi do khai thác mỏ tại hai con sông xuyên biên giới Kok và Sai. Nồng độ asen tại đây đã tăng lên gấp 30 lần tiêu chuẩn của Thái Lan, đe dọa sức khỏe người dân và đất nông nghiệp ở miền Bắc.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin cho biết Thái Lan sẽ đề nghị được lắp đặt bốn trạm quan trắc nước tại Myanmar, cùng bốn trạm khác phía Thái Lan để bảo đảm kết quả đo nhất quán.

Ông Yodchanan cho biết chính phủ cũng dự kiến khoanh vùng một đoạn sông Kok thành khu vực kiểm soát ô nhiễm từ ngày 2/12, nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm nước xuyên biên giới. Theo ông, nhà chức trách đang xem xét quy định về hạn chế vận chuyển hóa chất để giảm tác động tới các ngành công nghiệp khác.

Theo ông Suchart, khu vực kiểm soát ô nhiễm dự kiến dài hơn 150 km trên sông Kok thuộc lãnh thổ Thái Lan. Nhà chức trách cũng dự kiến lắp đặt khoảng 20 điểm quan trắc dọc các con sông và nhánh sông bị ảnh hưởng, cùng các phòng thí nghiệm tại Chiang Mai và Chiang Rai để đẩy nhanh quá trình xét nghiệm.

Ông Suchart cho biết các quan chức đã xác định 10 nguồn nước ngầm tại Chiang Rai và đang chuẩn bị 14 hệ thống cấp nước thôn bản để cung cấp nước sạch cho gần 20.000 người./.

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