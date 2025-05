Đặt mục tiêu 100% khu vực cổng trường an toàn để bảo vệ trẻ em Việt Nam

Tổ chức AIP Foundation cùng Quỹ An toàn đường bộ của Liên hợp quốc (UNRSF) phối hợp với Bộ Xây Dựng khởi động Dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khu vực trường học” vào sáng 22/5, nhằm tiếp tục hỗ trợ mục tiêu thiết lập khu vực trường học an toàn trên toàn quốc.

Theo thống kê của Tổ chức AIP Foundation, hơn 18,3 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến trung học tại Việt Nam di chuyển đến trường mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều em vẫn phải đối mặt với tình trạng mất an toàn giao thông như đi bộ dọc những tuyến đường không có vỉa hè, đối diện với xe tải chạy quá tốc độ ngay trước cổng trường. Hơn nữa, tốc độ lưu thông quanh khu vực trường học thường xuyên vượt ngưỡng khuyến nghị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khu vực trường học” sẽ được triển khai từ 4/2025-3/2027, với mục đích góp phần giảm thương tích và tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, thông qua các hoạt động gồm: khảo sát, thu thập bằng chứng thực tiễn; tổ chức tập huấn cho cán bộ chính quyền; triển khai mô hình điểm tại một số tỉnh và tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng; từ đó đưa ra các khuyến nghị về việc xây dựng tiêu chí, mô hình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết lập các khu vực trường học an toàn giao thông tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc nhân rộng các khu vực trường học an toàn, bà Nneka Henry, Trưởng thư ký Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc cho rằng, con đường đến trường không nên là con đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Thông qua dự án này, Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc mong muốn đầu tư vào những giải pháp bền vững, có thể nhân rộng nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho trẻ em - những người dễ bị tổn thương nhất.

“Việc hỗ trợ xây dựng các khuyến nghị và triển khai các mô hình thí điểm là cách để tạo ra những thay đổi lâu dài không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực, minh chứng cho hiệu quả của hỗ trợ mang tính chiến lược,” bà Nneka Henry chia sẻ.

Ôtô vây kín cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh Dù có biển cấm dừng, cấm đỗ ngay quanh cổng một số trường học, nhưng mỗi giờ tan học, lòng đường và vỉa vẫn chật kín xe máy, ôtô đỗ, gây ùn tắc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho học sinh.



Đánh giá cao và ủng hộ dự án, đặc biệt khi mục tiêu chính của dự án là góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khu vực trường học tại Việt Nam, theo ông Hoàng Thế Tùng, Vụ Phó Vụ Vận Tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), dự án này phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về tăng cường an toàn giao thông cho học sinh trong bối cảnh hiện nay.

Các tổ chức, bộ ban ngành xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho trẻ em - những người dễ bị tổn thương nhất. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam, bà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc Tổ chức AIP Foundation cho biết Việc triển khai dự án này cho thấy sức mạnh của sự hợp tác khi chính phủ, cộng đồng và các đối tác cùng hành động vì một mục tiêu chung bảo vệ và cứu sống trẻ em.

“Mỗi bước tiến trong việc xây dựng hệ thống giao thông an toàn hơn cũng là một bước tiến hướng tới một tương lai công bằng và bền vững hơn cho tất cả mọi người,” bà Mirjam Sidik nhấn mạnh./.