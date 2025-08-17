Dầu từ ấu trùng ruồi lính đen: Giải pháp hỗ trợ sức khỏe con người và vật nuôi

Ruồi không chỉ là loài côn trùng gây phiền toái cần bị xua đuổi. Ít nhất một loài ruồi - ruồi lính đen - đang cho thấy tiềm năng to lớn trong việc cải thiện sức khỏe cho cả con người và động vật.

Một nghiên cứu mới tại Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Robert H. Smith thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem, Israel cho thấy dầu chiết xuất từ ấu trùng của loài ruồi này (Hermetia illucens) có khả năng chống viêm mạnh mẽ đối với tế bào miễn dịch.

Phát hiện này, vừa được công bố trên Tạp chí Khoa học Phân tử quốc tế |(International Journal of Molecular Sciences), cho thấy một dạng dầu đã qua xử lý đặc biệt - gọi là MBSFL - có thể làm giảm đáng kể các tín hiệu viêm trong tế bào miễn dịch mà không làm suy giảm chức năng miễn dịch có lợi.

Điều này mở ra triển vọng ứng dụng MBSFL như một phương pháp tự nhiên và bền vững để kiểm soát các bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm ở cả người và động vật.

Giáo sư Betty (Bertha) Schwartz, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết họ đã phát hiện loại dầu đã qua biến đổi này có thể ức chế các tín hiệu viêm có hại, đồng thời hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Giáo sư Schwartz nhấn mạnh: “Phát hiện này mở ra tiềm năng hấp dẫn cho việc phát triển các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ miễn dịch và giảm phụ thuộc vào thuốc tổng hợp. Đây là bước tiến trong việc hài hòa giữa giải pháp sức khỏe vật nuôi và bảo vệ môi trường. Ruồi lính đen cho thấy thiên nhiên vẫn còn nhiều điều để chúng ta học hỏi.”

Ruồi lính đen là một loài côn trùng lớn gấp 2-3 lần ruồi thường, được nuôi phổ biến tại Thái Lan, Ấn Độ, Nga và có thể mở rộng tại Israel. Trước đây, Công ty BioBee từng triển khai dự án nuôi ruồi lính đen tại miền Bắc Israel, nhưng đã dừng lại do không mang lại lợi nhuận. Hiện tại, trứng ruồi được nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ nghiên cứu.



Khác với nhiều loài ruồi khác, ruồi lính đen không truyền bệnh, mà còn giúp phân hủy chất thải từ rau củ. Dầu màu vàng chiết xuất từ ấu trùng - trước đây bị xem là chất thải - nay được nghiên cứu sử dụng làm protein trong thức ăn cho chó, nhưng cần có sự phê duyệt của cơ quan chức năng.

Dầu ấu trùng ruồi lính đen chứa đến 90% axit béo có lợi, trong đó 40-50% là axit lauric chuỗi trung bình - một loại axit béo bão hòa có trong dầu dừa và dầu cọ, nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn và tiềm năng cải thiện sức khỏe. Không chỉ có tác dụng chống viêm, dầu này còn giàu dinh dưỡng, kháng khuẩn và hỗ trợ miễn dịch.

Nghiên cứu cũng mở ra lợi ích rõ ràng cho nông dân: cải thiện sức khỏe vật nuôi, giảm phụ thuộc vào kháng sinh, và tăng khả năng phục hồi sau nhiễm trùng hoặc căng thẳng. MBSFL có thể trở thành chất bổ sung chức năng trong thức ăn chăn nuôi - đặc biệt phù hợp với ngành gia cầm và chăn nuôi.

Việc nuôi ấu trùng ruồi lính đen trên nền chất thải hữu cơ cũng thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thực phẩm thành giải pháp sức khỏe giá trị cao cho vật nuôi, đồng thời góp phần tiết kiệm nước./.

