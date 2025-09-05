Thế giới

Điện Kremlin tiết lộ về cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây với Tổng thống Trump cho thấy chính quyền mới của Washington đang lắng nghe Moskva.

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp lại trong thời gian tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Argumenty i Fakty, ông Peskov nêu rõ: "Tôi không nghi ngờ rằng nếu hai tổng thống thấy cần thiết, cuộc gặp của họ có thể được tổ chức rất nhanh. Cũng như cuộc gặp ở Alaska tháng trước đã được tổ chức nhanh chóng."

Ông Peskov cho biết thêm, các kênh tiếp xúc công tác giữa hai bên vẫn diễn ra thường xuyên.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ sớm có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

Ngày 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây với Tổng thống Trump cho thấy chính quyền mới của Washington đang lắng nghe Moskva.

Ông Putin chia sẻ: “Những tiếp xúc mới nhất của chúng tôi với Tổng thống Trump, với chính quyền Mỹ tại Anchorage đã cho thấy chính quyền mới đang lắng nghe chúng tôi,” đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng./.

