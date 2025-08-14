Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc sang ngày 19-21/9

Ngày 14/8, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ký Thông báo số 1751-TB/TU về chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc- Điện Biên năm 2025.

Theo đó, sau khi Thường trực Tỉnh ủy họp bàn, xem xét Đề nghị của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc (tại Tờ trình số 155-TTr/ĐU UBND, ngày 11/8/2025), Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý điều chỉnh thời gian tổ chức Festival như Tờ trình của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

Tờ trình số 155-TTr/ĐU UBND, ngày 11/8 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nêu rõ, theo kế hoạch, Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 29-31/8.

Tuy nhiên, từ 22/7-7/8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 và các đợt mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá nghiêm trọng trên địa bàn, đặc biệt là ở các xã Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Xa Dung, Phình Giàng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hệ thống cơ sở hạ tầng. Do đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm ổn định đời sống của nhân dân.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Festival sau điều chỉnh sẽ diễn ra từ ngày 19 -21/9/2025, với các hoạt động chính như: Lễ dâng hương Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được tổ chức vào 16 giờ ngày 19/9; Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival tổ chức tại Sân vận động tỉnh Điện Biên lúc 20 giờ 10 phút ngày 19/9; Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” tổ chức vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 20/9, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và đường Võ Nguyên Giáp.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc của các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan ẩm thực Tây Bắc; Triển lãm ảnh “Sắc màu Tây Bắc”; Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh; các chương trình giao lưu nghệ thuật…/.

