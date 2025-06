Đội thi Việt Nam vào top 3 Giải vô địch an ninh mạng thế giới 2025

Tại vòng chung kết giải đấu an ninh mạng lớn nhất thế giới về phòng thủ và bảo vệ các hệ thống mạng, đội tuyển Việt Nam vào Top 3 chung cuộc, ghi danh vào thành tích bảng vàng an ninh mạng thế giới.

Tại vòng chung kết giải đấu an ninh mạng lớn nhất thế giới về phòng thủ và bảo vệ các hệ thống mạng (The International Cybersecurity Championship) vừa diễn ra tại Liên bang Nga, đội tuyển an ninh mạng VNPT Cyber Immunity của Việt Nam vào Top 3 chung cuộc, ghi danh vào thành tích bảng vàng an ninh mạng thế giới.

Giải đấu năm nay quy tụ 116 đội tuyển đến từ gần 30 quốc gia/vùng lãnh thổ tranh tài tại vòng loại. Việt Nam có một số đại diện tham gia như VCS, NCS, VNPT... Đội VNPT Cyber Immunity đã xuất sắc vượt qua vòng loại để chính thức ghi danh vào vòng chung kết và xếp thứ 3 chung cuộc, ghi danh vào thành tích bảng vàng an ninh mạng thế giới./.