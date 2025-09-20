Đồng bào Khmer tích cực đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội

Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào Khmer, ngày 20/9, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các vị sư sãi, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở các xã Lai Hòa, Vĩnh Hải, phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Châu.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Huỳnh Hoài Hận thăm hỏi và gửi lời chúc đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ban quản trị chùa và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, thông qua đó gửi lời chúc đồng bào Khmer có một mùa lễ vui tươi và đầm ấm.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố từ khi sáp nhập đến nay. Lãnh đạo Công an thành phố đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi, chức sắc, achar và người có uy tín đã luôn nêu cao tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đồng hành cùng cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cùng công an và chính quyền địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội.

Các hòa thượng, thượng tọa, trụ trì chùa gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố và cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và xây dựng quê hương phát triển

Đồn Biên phòng Nhà Mát thực hiện an sinh xã hội

Nhân dịp Lễ Sene Dolta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các sư sãi và bà con phật tử tại chùa Prêk Chrou (còn gọi là Xiêm Cán, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau).

Đơn vị đã gửi lời chúc mừng đến các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer đón một mùa lễ Sene Dolta an vui, đoàn kết, hạnh phúc. Đơn vị bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Đồn Biên phòng Nhà Mát đã tổ chức trao học bổng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn do đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng." Mỗi em được hỗ trợ 4,5 triệu đồng trong suốt 9 tháng học/năm học và duy trì cho đến khi các em hoàn thành chương trình lớp 12.

Đồn Biên phòng Nhà Mát tặng học bổng cho các học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ba em học sinh được đồn nhận đỡ đầu gồm Huỳnh Đức Long, lớp 7, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản; Huỳnh Thị Bé Xuân Mai, lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ và em Sơn Pít, lớp 10 Trường Trung học Phổ thông Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, Cà Mau). Dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, các em đều có tinh thần vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, là tấm gương sáng trong học tập.

Thiếu tá Lê Văn Huynh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhà Mát giúp các em giảm bớt khó khăn, đây cũng là trách nhiệm, tình cảm của Bộ đội Biên phòng đối với các em, là nguồn động viên thiết thực, giúp các em yên tâm học tập, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang nhận đỡ đầu 55 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng."

Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, các đơn vị trong Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, học bổng cho các em, tổng trị giá gần 350 triệu đồng. Hoạt động trên đã trở thành điểm tựa vững chắc cho học sinh nghèo vùng biên, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng. Đây cũng là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân./.

