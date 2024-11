Đồng Tháp: Cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ "tỏa" mùi hôi khiến dân bức xúc

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn về việc kiểm tra, xác minh phản ánh cơ sở nuôi trùn quế gây ô nhiễm môi trường tại xã An Hòa, huyện Tam Nông, do bà Nguyễn Thị An Xuyên làm chủ.