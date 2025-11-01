Đưa Việt Nam thành điểm trung chuyển quan trọng của du khách Đông Nam Á-châu Phi

Các bên sẽ đẩy mạnh các chương trình thu hút khách từ khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam, góp phần quảng bá điểm đến và gia tăng lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung chính tại Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không thương mại, giữa Tập đoàn Deks Air quốc tế và Ethiopian Airlines - hãng hàng không hàng đầu châu Phi, diễn ra tối 31/10, tại Hà Nội.

Ông Leulseged Desalegn, Giám đốc đại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam nhận định, Biên bản ghi nhớ này mở rộng khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, không chỉ giới hạn ở việc Deks Air Việt Nam là Tổng Đại lý (GSSA) của Ethiopian Airlines tại Việt Nam, mà còn đặt nền tảng cho việc thúc đẩy bán hàng, xúc tiến thị trường và phát triển luồng khách Đông Nam Á-Việt Nam- châu Phi, qua đó đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối trung chuyển quan trọng trong mạng bay của Ethiopian Airlines.

Sự hợp tác này đồng thời tăng cường giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam, Đông Nam Á và châu Phi, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam như một trung tâm kết nối hàng không đang phát triển trong khu vực.

Ông Cao Xuân Phú - Giám đốc điều hành Deks Air Việt Nam, cho biết Biên bản ghi nhớ xác định các lĩnh vực hợp tác trọng tâm: Cung cấp thông tin và phân tích thị trường, hỗ trợ Ethiopian Airlines trong việc hoạch định chiến lược phát triển tại khu vực Đông Nam Á; thông qua hệ thống văn phòng của Deks Air Group tại Singapore, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc, các bên sẽ đẩy mạnh các chương trình thu hút khách từ khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam, góp phần quảng bá điểm đến và gia tăng lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Ngoài ra, nhằm đa dạng hóa lựa chọn hành trình và nâng cao trải nghiệm cho hành khách, không giới hạn ở các sản phẩm có điểm đến cuối cùng là Việt Nam, Deks Air Group và Ethiopian Airlines sẽ phối hợp phát triển những gói du lịch linh hoạt, giúp du khách kết hợp tham quan, trải nghiệm Việt Nam, trước khi tiếp nối hành trình khám phá châu Phi thông qua mạng bay rộng lớn của Ethiopian Airlines./.

