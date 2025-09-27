EU chi 2 triệu euro hỗ trợ Guatemala chuyển đổi số hành chính công

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 26/9, Chính phủ Guatemala đã ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Quản trị số Estonia và Liên minh châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hệ thống hành chính công của quốc gia Trung Mỹ này. Dự án có tổng giá trị viện trợ kỹ thuật không hoàn lại từ EU là 2 triệu euro (tương đương 2,3 triệu USD).



Theo thỏa thuận hợp tác trên, Học viện Quản trị số Estonia sẽ hỗ trợ Chính phủ Guatemala số hóa hệ thống hành chính nhằm giúp các cơ quan hành chính có thể tương tác với người dân qua môi trường trực tuyến, hạn chế việc người dân phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước để làm các thủ tục như đăng ký kết hôn, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ, đăng ký hành chính và nộp thuế... Quá trình chuyển đổi số nền hành chính công của Guatemala sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn chính, gồm tập trung số hóa bên trong bộ máy hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân.



Phát biểu với báo giới, ông Félix Fernández-Shaw - Giám đốc phụ trách khu vực Mỹ Latinh, Caribe và quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tổng cục Hợp tác Quốc tế (DG INTPA) của Ủy ban châu Âu - nhấn mạnh Estonia là một trong những quốc gia có nền hành chính số tiên tiến nhất thế giới.

Trong suốt 35 năm qua, quốc gia này đã hiện đại hóa và số hóa hoàn toàn bộ máy hành chính, cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng chính phủ điện tử. Vì thế, Học viện Quản trị số Estonia sẽ giúp ích hữu hiệu cho Chính phủ Guatemala trong việc số hóa nền hành chính công.



Cũng theo ông Fernández-Shaw, trong quá trình thực hiện sẽ gặp những thách thức về khả năng tương tác giữa các hệ thống, do mỗi bộ ngành hiện đang sử dụng những nền tảng công nghệ khác nhau. Vì thế, tất cả phải được số hóa theo một cách thức đồng bộ và có khả năng tương tác.



Vị chuyên gia của Ủy ban châu Âu cũng cho rằng việc triển khai thành công chính phủ điện tử sẽ gắn liền với sáng kiến kết nối vệ tinh do Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với Chính phủ Guatemala thúc đẩy nhằm giải quyết tình trạng nhiều vùng nông thôn chưa có kết nối Internet, khiến người dân khó tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, EU cũng đang hỗ trợ đưa các doanh nghiệp và giải pháp công nghệ vào Guatemala, đồng thời hỗ trợ chính phủ trong các quy trình đấu thầu./.

