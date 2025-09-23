Thành phố Đà Nẵng thí điểm 27 mô hình dịch vụ hành chính công chủ động

Ngày 23/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 92/UBND về việc triển khai thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở, hướng đến mục tiêu minh bạch, hiệu quả, nhanh chóng.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm 27 dịch vụ hành chính công chủ động trên nền tảng dữ liệu số và công nghệ số gồm: 21 dịch vụ công mới và 6 dịch vụ kế thừa từ mô hình thí điểm tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đối tượng phục vụ là toàn bộ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đang cư trú và hoạt động tại thành phố. Phạm vi thí điểm áp dụng tại các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch đề ra là chuyển đổi phương thức phục vụ từ mô hình bị động (chờ người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính) sang mô hình chủ động (chính quyền đưa ra gợi ý, nhắc nhở, dự báo và chuẩn bị trước để người dân, doanh nghiệp nắm bắt), từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cách làm này sẽ tự động phát sinh hồ sơ từ dữ liệu có sẵn, hướng đến khai thác tối đa các dữ liệu đã được số hóa và đưa vào sử dụng; tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để kế hoạch được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viettel cập nhật, điều chỉnh phần mềm hành chính công chủ động, cấu hình kết nối với các hệ thống liên quan; cung cấp thông tin, dịch vụ tích hợp phục vụ đồng bộ hồ sơ, tra cứu trạng thái, kết quả trên hệ thống Dịch vụ công.

Viettel chịu trách nhiệm xây dựng quy trình kỹ thuật, đồng bộ hồ sơ và tập huấn cho cán bộ, công chức.

VNPT Đà Nẵng cung cấp giao diện lập trình ứng dụng kết nối hệ thống Một cửa điện tử.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp, tổng hợp kết quả và tham mưu thành phố xem xét nhân rộng mô hình.

Các sở, ban, ngành cần cung cấp thông tin tích hợp từ Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành hoặc lập danh sách Excel/CSV và nhập liệu lên hệ thống hành chính công chủ động; triển khai chức năng đăng nhập sử dụng VNeID và xác minh thông tin công dân qua VNeID.

Cùng đó, các đơn vị triển khai tích hợp, kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của thành phố.

Trường hợp cần thiết, các sở, ban, ngành chủ động tham mưu thành phố có văn bản đề nghị bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kết nối, khai thác dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, cập nhật đầy đủ vào Kho lưu trữ của thành phố để phục vụ triển khai các dịch vụ thông báo, nhắc hẹn.

Trong tháng 9 và 10/2025, việc thí điểm 27 mô hình dịch vụ hành chính công chủ động đặt ra thời hạn hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, hướng tới xây dựng mô hình hành chính công chủ động, thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.

