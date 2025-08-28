Gần 800 tàu cá của tỉnh Lâm Đồng hết hạn đăng kiểm

Ngày 28/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có Công văn hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Ủy ban Nhân dân các phường, xã ven biển có tàu cá và đặc khu Phú Quý về giải quyết nhu cầu đăng kiểm tàu cá của ngư dân.

Theo đó, hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân trong tỉnh hết hạn đăng kiểm nhưng thiếu cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời, làm gia tăng số tàu cá không đảm bảo điều kiện hoạt động, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh. So với thời điểm 1/7/2025, hiện nay, số tàu cá hết hạn đăng kiểm là 789 tàu; tàu cá hết hạn giấy phép khai thác tăng lên 1.478 tàu.

Tàu cá đánh bắt xa bờ neo đậu trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nguyên nhân là do từ 1/7/2025, sau khi hợp nhất, sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng mới, các cơ quan quản lý chuyên ngành (Chi cục Thủy sản và Biển đảo/Trung tâm Đăng kiểm tàu cá) đang chờ ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và khắc con dấu mới nên chưa thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ tàu cá ngư dân hết hạn đăng kiểm.

Nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn kỹ thuật và điều kiện pháp lý cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản; kịp thời giải quyết tình trạng tàu cá hết hạn đăng kiểm và hết hạn giấy phép khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Thủy sản và Biển đảo chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm rà soát tàu cá hết hạn đăng kiểm.

Trong đó, lưu ý số tàu cá vừa hết hạn đăng kiểm, vừa hết hạn giấy phép khai thác; cung cấp danh sách cho các xã, phường có tàu cá để chỉ đạo, vận động chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, gia hạn giấy phép. Đồng thời, thông báo cho các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay để chủ động phối hợp, tổ chức đăng kiểm cho ngư dân.

Trung tâm Đăng kiểm có trách nhiệm trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin đăng kiểm tàu cá đã thực hiện đăng kiểm vào hệ thống phần mềm, đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) theo quy định, báo cáo về Trung tâm Đăng kiểm của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng vùng biển phối hợp với Trạm Kiểm ngư khu vực, Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tổ chức thông báo, cung cấp thông tin các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay đến chủ tàu, thuyền trưởng để liên hệ thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa biển, không cho xuất bến hành nghề đi khai thác trên biển khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định; kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cung cấp thông tin một số cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động khu vực gần tỉnh để các tàu cá có thể chủ động thực hiện đăng kiểm./.

Lâm Đồng quản lý nghiêm ngặt tàu thuyền ra khơi, ứng phó bão UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công điện khẩn, yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau khi cơn bão số 3 ảnh hưởng, gây gió giật và mưa lớn tại nhiều nơi trên địa bàn.