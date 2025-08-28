Xã hội

Gần 800 tàu cá của tỉnh Lâm Đồng hết hạn đăng kiểm

Hiện nay, nhiều tàu cá trong tỉnh Lâm Đồng hết hạn đăng kiểm song thiếu cơ quan chuyên môn giải quyết, làm gia tăng số tàu cá không đảm bảo điều kiện hoạt động, ảnh hưởng nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Nguyễn Thanh
Tàu cá đánh bắt xa bờ neo đậu trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Tàu cá đánh bắt xa bờ neo đậu trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 28/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có Công văn hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Ủy ban Nhân dân các phường, xã ven biển có tàu cá và đặc khu Phú Quý về giải quyết nhu cầu đăng kiểm tàu cá của ngư dân.

Theo đó, hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân trong tỉnh hết hạn đăng kiểm nhưng thiếu cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời, làm gia tăng số tàu cá không đảm bảo điều kiện hoạt động, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh. So với thời điểm 1/7/2025, hiện nay, số tàu cá hết hạn đăng kiểm là 789 tàu; tàu cá hết hạn giấy phép khai thác tăng lên 1.478 tàu.

ttxvn-lam-dong-tau-ca.jpg
Tàu cá đánh bắt xa bờ neo đậu trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nguyên nhân là do từ 1/7/2025, sau khi hợp nhất, sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng mới, các cơ quan quản lý chuyên ngành (Chi cục Thủy sản và Biển đảo/Trung tâm Đăng kiểm tàu cá) đang chờ ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và khắc con dấu mới nên chưa thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ tàu cá ngư dân hết hạn đăng kiểm.

Nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn kỹ thuật và điều kiện pháp lý cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản; kịp thời giải quyết tình trạng tàu cá hết hạn đăng kiểm và hết hạn giấy phép khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Thủy sản và Biển đảo chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm rà soát tàu cá hết hạn đăng kiểm.

Trong đó, lưu ý số tàu cá vừa hết hạn đăng kiểm, vừa hết hạn giấy phép khai thác; cung cấp danh sách cho các xã, phường có tàu cá để chỉ đạo, vận động chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, gia hạn giấy phép. Đồng thời, thông báo cho các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay để chủ động phối hợp, tổ chức đăng kiểm cho ngư dân.

Trung tâm Đăng kiểm có trách nhiệm trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin đăng kiểm tàu cá đã thực hiện đăng kiểm vào hệ thống phần mềm, đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) theo quy định, báo cáo về Trung tâm Đăng kiểm của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng vùng biển phối hợp với Trạm Kiểm ngư khu vực, Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tổ chức thông báo, cung cấp thông tin các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay đến chủ tàu, thuyền trưởng để liên hệ thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa biển, không cho xuất bến hành nghề đi khai thác trên biển khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định; kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cung cấp thông tin một số cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động khu vực gần tỉnh để các tàu cá có thể chủ động thực hiện đăng kiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu cá Lâm Đồng #đăng kiểm tàu cá #ngư dân Lâm Đồng Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Phần cabin tàu cá bị cháy rụi, nhiều bộ phận trên tàu cũng hư hại. (Ảnh: TTXVN phát)

Quảng Ngãi: Cháy tàu cá khi đang neo đậu tại bến

Sáng 24/8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại bến, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thái Nguyên - 80 năm xây dựng, khát vọng phát triển chủ đề của tỉnh Thái Nguyên tham gia Triển lãm quốc gia về thành tựu kinh tế-xã hội tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Thái Nguyên - 80 năm xây dựng, khát vọng phát triển

Thái Nguyên tham gia triển lãm với 2 không gian trưng bày chính, được đầu tư công phu, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đông đảo người Việt tại các bang ở Malaysia tham gia sự kiện tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

80 năm Quốc khánh: Xúc động lễ kỷ niệm tại Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong không khí trang trọng và ấm cúng, quy tụ đông đảo quan khách quốc tế và kiều bào, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.