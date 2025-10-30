Giá càphê tăng cao do lo ngại về nguồn cung

Từ những cơn mưa kéo dài làm chậm thu hoạch ở Tây Nguyên cho đến tình trạng khô hạn tại các vùng trồng chính ở Brazil, nguồn cung càphê toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn, đồng thời đẩy thị trường vào giai đoạn đầy biến động.

Kết quả là phiên giao dịch hôm qua chứng kiến sắc xanh áp đảo trên cả 4 nhóm hàng. Chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng hơn 0,7% lên 2.323 điểm - mức cao nhất kể từ tháng Hai.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực mua áp đảo với 7 trên 9 mặt hàng đồng loạt tăng giá.

Trong đó, hai mặt hàng càphê tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi giá Robusta tăng mạnh hơn 3,3%, đạt 4.585 USD/tấn, còn Arabica cũng nhích nhẹ 0,7%, lên 8.163 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những lo ngại về nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt chính là yếu tố kéo giá càphê phục hồi trong phiên hôm qua.

Tại Việt Nam, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đang khiến quá trình thu hoạch càphê ở khu vực Tây Nguyên bị gián đoạn.

Theo ghi nhận từ MXV, thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích càphê chín rụng sớm, nguy cơ phát sinh nấm mốc tăng cao, đe dọa chất lượng hạt càphê trong niên vụ mới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trước đó đã dự báo sản lượng càphê Việt Nam vụ 2025-2026 có thể đạt khoảng 31 triệu bao, tăng gần 7% so với năm trước. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thất thường hiện nay khiến giới phân tích lo ngại con số thực tế có thể thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Trong khi đó, tại Brazil - quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, thời tiết lại diễn biến theo hướng ngược lại.

Tuần qua, bang Minas Gerais - vùng trồng càphê trọng điểm, chỉ ghi nhận lượng mưa trung bình 0,3mm, tương đương chưa tới 1% mức trung bình nhiều năm. Tình trạng khô hạn sớm làm dấy lên lo ngại về triển vọng vụ mùa 2026-2027.

Thị trường càphê quốc tế cũng chịu thêm áp lực từ chính sách thuế mới của Mỹ. Việc Washington áp thuế 50% đối với càphê nhập khẩu từ Brazil đã khiến nhiều nhà nhập khẩu hủy hợp đồng, làm lượng tồn kho càphê Arabica trên Sàn ICE sụt xuống mức thấp nhất trong 18 tháng, còn Robusta rơi xuống đáy hơn 3 tháng.

Hiện chỉ còn khoảng một phần ba nguồn càphê nguyên liệu tại Mỹ có xuất xứ từ Brazil, khiến cân bằng cung-cầu trên thị trường thêm phần căng thẳng. Trong nước, thị trường càphê giao dịch cầm chừng.

Nhiều doanh nghiệp thu mua tập trung tìm hàng cũ trong khi vụ mới chủ yếu hỏi mua giao tháng 12. Giá càphê nhân tại Tây Nguyên trong ngày 29/10 tăng lên 114.000-116.000 đồng/kg tùy khu vực; hợp đồng giao xa tháng 12 dao động quanh 114.000-114.500 đồng/kg.

Không nằm ngoài xu hướng chung của toàn thị trường, nhóm năng lượng cũng ghi nhận phiên phục hồi tích cực khi toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Trong bối cảnh thị trường dầu thô thế giới trong những phiên gần đây liên tục chứng kiến những diễn biến giằng co giữa những lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài và kỳ vọng hồi phục nhu cầu năng lượng trước các tín hiệu khởi sắc của thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã trở thành động lực chính giúp giá dầu đảo chiều tăng trở lại.

Theo dữ liệu của EIA công bố cho tuần kết thúc ngày 24/10, lượng dầu thô thương mại dự trữ tại Mỹ giảm gần 7 triệu thùng - mức giảm mạnh nhất trong tháng và cao hơn nhiều so với dự báo chỉ dưới 1 triệu thùng của giới phân tích.

Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cùng thời điểm, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cũng ghi nhận tồn kho dầu giảm khoảng 4 triệu thùng, củng cố thêm kỳ vọng thị trường sẽ được giảm bớt những áp lực về nguồn cung.

Không chỉ dầu thô, các sản phẩm dầu thành phẩm tại Mỹ cũng chứng kiến tồn kho giảm sâu. Cụ thể, tồn kho nhiên liệu chưng cất cũng giảm hơn 3 triệu thùng, trong khi lượng xăng dự trữ giảm gần 6 triệu thùng - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2024.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu nội địa vẫn tăng dù mùa du lịch cao điểm đã kết thúc, cho thấy nhu cầu bán lẻ năng lượng ở Mỹ vẫn được duy trì ổn định.

Những tín hiệu tích cực này đã giúp thị trường dầu phá vỡ thế cân bằng kéo dài suốt nhiều phiên trước đó. Kết thúc giao dịch ngày 29/10, giá dầu Brent tăng 0,81%, lên 64,92 USD/thùng; dầu WTI cũng nhích 0,55%, đạt 60,48 USD/thùng.

Bên cạnh đó, rạng sáng 30/10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố quyết định mới nhất về mức lãi suất cơ bản.

Fed sẽ tiếp tục hạ 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 3,75-4%. Động thái này nằm trong nỗ lực hỗ trợ thị trường việc làm đang suy yếu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó kỳ vọng làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau phiên công bố, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng đây có thể sẽ là lần cắt giảm lãi suất cuối cùng trong năm 2025.

Ông khẳng định mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% vẫn chưa đạt được và việc điều hành chính sách cần được cân nhắc kỹ trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động.

Tình hình tài khóa tại Mỹ tiếp tục gây khó cho quá trình ra quyết định. Việc chính phủ liên bang tạm thời ngừng hoạt động gần tròn một tháng khiến nhiều số liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn.

“Bạn sẽ làm gì khi lái xe trong sương mù? Bạn sẽ giảm tốc độ,” phát biểu này của Chủ tịch Powell cho thấy khả năng Fed sẽ quay trở lại trạng thái chờ đợi và đánh giá tình hình.

Như vậy, trong vòng một tuần trở lại đây, giá dầu thô thế giới đã tiếp tục ghi nhận mức tăng trong khoảng 3-4%; qua đó, tạo đà tăng cho giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm đang giao dịch trên sàn SGX (Singapore), với mức tăng trong khoảng 5-6% đối với một số mặt hàng đáng chú ý như xăng hay dầu diesel.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước các tín hiệu tích cực từ quan hệ thương mại Mỹ-Trung cũng đang góp phần củng cố đà đi lên của nhóm năng lượng. Diễn biến này có thể sẽ là một trong những yếu tố quan trọng được Liên Bộ Công Thương-Tài chính cân nhắc trong kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong nước diễn ra vào chiều nay./.

